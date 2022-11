12 Paare teilen, was sie ihrem Partner niemals hätten sagen sollen

Dem Partner alles von sich erzählen? In der Theorie auf jeden Fall goldrichtig! Doch in der Praxis ...

In einer Beziehung muss man dem/der Partner:in hundertprozentig vertrauen und daher alles mit ihm/ihr teilen (können). So weit die Theorie. Doch in der Praxis scheint es hin und wieder eeeetwas komplizierter zu sein – wie diese Beispiele von der anonymen Online-Beicht-Plattform "Whisper" nahelegen.

12 Paare erzählen: Das hätte ich meinem:meiner Partner:in niemals sagen sollen

1. Damit sollte (!) er aber klarkommen ...

"Ich bereue, dass ich meinem Freund, mit dem ich jetzt seit fast drei Jahren zusammen bin, von meiner sexuellen Vergangenheit erzählt habe. Es zerstört unsere Beziehung."

2. Drüber reden?!

"Manchmal bereue ich, meinem Freund erzählt zu haben, dass ich eine bipolare Störung habe. Seitdem benimmt er sich mir gegenüber komisch und das bringt mich um."

3. Versprochen ist versprochen.

"Ich möchte mit meiner Freundin Schluss machen und bereue, dass ich ihr versprochen habe, sie dabei zu unterstützen, ihr Kind großzuziehen."

4. Verschweigen wäre aber auch keine Option!

"Ich bereue manchmal, meinem Freund erzählt zu haben, dass ich schwanger bin. Ich habe das Gefühl, dadurch fühlt er sich verpflichtet, mit mir zusammen zu bleiben."

5. Man muss ja nicht jede (absurde) Erwartung erfüllen.

"Ich bereue, meinem Freund anvertraut zu haben, dass ich bi bin. Jetzt erwartet er, dass wir einen Dreier haben. Ich mag es nicht, meinen Mann zu teilen."

6. Wie wäre es mit Hochzeit?!

"Ich bereue, meinem Freund gesagt zu haben, dass ich mit dem Sex warten möchte, bis wir verheiratet sind. Jetzt bin ich doch schon bereit, aber für ihn kommt es überhaupt nicht in Frage."

7. Blödes Gefühl ...

"Ich bereue, meinem Freund gesagt zu haben, dass ich arm bin. Jetzt besteht er immer drauf, alles für mich zu bezahlen."

8. WiedergutMACHEN?!

"Ich bereue, dass ich zu meinem Freund aus Wut 'Ich hasse dich' gesagt habe. Jetzt glaubt er mir nicht mehr, wenn ich ihm sage, dass ich ihn liebe."

9. Wie sich die Dinge doch ändern können ...

"Ich bereue, dass ich meinem Freund gesagt habe, ich möchte weder heiraten noch Kinder, denn jetzt ist es genau das, was ich will: Ich wünsche mir eine Familie mit ihm."

10. Oh je!

"Ich wollte meinem Freund eigentlich nicht sagen, dass ich eine Therapie wegen Depressionen mache, hab's dann aber doch getan. Jetzt kommentiert er alles, was ich fühle, mit 'Erzähl das deinem Therapeuten'. Hätte ich es ihm bloß verschwiegen!"

11. Schwamm drüber und nach vorne schauen!

"Ich habe endlich den Mut gefunden, mit meinem Freund Schluss zu machen! Er wollte nur meinen Körper und Sex. Ich bereue, ihn gedatet und ihm gesagt zu haben, dass ich ihn liebe."

12. Man muss vielleicht nicht alles wissen ...

"Ich habe meiner Freundin erzählt, dass ich gern eine gewisse Person küssen würde – aber natürlich hätte ich das nie wirklich getan. Ich dachte, ich täte das Richtige, wenn ich ehrlich bin ... jetzt bereue ich es."