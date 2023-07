So verbessert ihr eure Beziehung in 30 Sekunden

Paartherapeut John Gottman kennt sich aus mit Beziehungen und weiß, wie man sie schon in 30 Sekunden verbessern kann.

John Gottman ist ein kleiner Gott unter den Paarforscher:innen dieser Welt. Er hat an der Universität von Washington gelehrt und später "The Goodman Institute" aufgebaut. Will heißen, der Mann kennt sich aus mit der Psychologie von Beziehungen.

Paartherapeut John Gottmans wichtigster Tipp

In diesem Video seines Instituts erzählt er eine Anekdote. Er hatte gerade sein Buch "7 Geheimnisse einer glücklichen Ehe" geschrieben und musste nun einen Verleger überzeugen, viel Geld fürs Marketing auszugeben, damit sich das Buch gut verkaufen würde.

Aber der Verleger war skeptisch und wollte von Gottman einen Beweis dafür, dass sein Buch wirklich etwas taugt. Er stand auf und sagte: "Gib mir einen Rat, wie ich in 30 Sekunden meine Ehe verbessern kann."

Gottman war erst überfordert, doch dann sagte er: "Unterstütze die Träume deiner Frau."

Der Verleger rannte aus dem Zimmer und Gottman sah das Marketing für sein Buch schon verloren. Doch tatsächlich besuchte der Verleger auf direktem Wege seine Frau und fragte sie: "Was sind deine Träume?" Die Frau war gerührt und antwortete: "Ich dachte schon, du fragst nie." Danach hatten sie ein tolles Gespräch über ihre Träume.

Das Buch von John Gottman bekam übrigens sein Marketing und wurde ein Bestseller.