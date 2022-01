So fühlt es sich an, seinen Seelenverwandten zu finden

Du glaubst nicht an Seelenverwandtschaft? Oder hast du deinen Seelenzwilling längst gefunden? Diese Menschen haben es offenbar – oder glauben es zumindest ...

Einer der vielen Vorteile, jetzt zu leben und auf der Welt zu sein, ist ja, dass es immer noch unzählige Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die sich nicht erklären oder ausschließen lassen. Gott, Horoskope, Karma – dass all das Quatsch sei, lässt sich leicht sagen, doch es zu beweisen, fällt schon schwerer.

Wie z. B. soll man einen Menschen widerlegen, der sagt, Gott gebe ihm Kraft? Warum gibt es so vielen Leuten Aufschluss und Orientierung, ihr Sternzeichen und Horoskop zu kennen? Und wieso sollte man überhaupt mit jemandem diskutieren, der sich sicher ist, seine karmische Liebe oder seine:n Dualseelen-Partner:in gefunden zu haben, weil er es einfach fühlt? Eben! Daher genießen wir doch lieber unsere Unwissenheit und die damit verbundene Freiheit zu glauben, was für uns am meisten Sinn macht, und schauen erstmal ganz friedlich, wohin uns das führt.

Denn wie folgende Beiträge von unserer Lieblingsenthüllungsplattform "Whisper" mal wieder wunderbar zeigen: Das Leben setzt uns sowieso schon genug Grenzen! Da müssen wir nicht auch noch unseren Geist und unsere Fantasie übertrieben hart in die Schranken weisen ...

1. So schön!

"Ich hatte eigentlich nie an solche Dinge geglaubt, doch nun habe ich meine Zwillingsseele gefunden. Als wir uns zum ersten Mal küssten und ich all seine Liebe spürte, wusste ich, es ist real. Ich liebe ihn und bin so glücklich."

2. So schwer!

"Erst kürzlich wurde mir klar, dass ich offenbar der 'Jäger' in meiner Dualseelen-Partnerschaft sein soll ... Aber ich kann das nicht. Wenn jemand weglaufen möchte, warum sollte ich diese Person aufhalten?"

3. So schade!

"Manchmal treffen wir unsere Zwillingsseele zu früh. Wir können ihr ja auch in unterschiedlichen Leben immer wieder begegnen. Ich befürchte, ich befinde mich in so einer Situation, in der ich meine Dualseele zwar gefunden habe, aber es soll einfach nicht sein."

4. So furchteinflößend!

"Ich habe meine Zwillingsseele gefunden, aber schon zweimal geghostet, weil es mir solche Angst macht."

5. So traurig!

"Ich habe meine Zwillingsseele gefunden, aber sie ist glücklich verheiratet. Wir lieben uns, aber werden niemals intim miteinander werden. Es macht mich so traurig, dass ich sie gefunden habe, nur um meine Wünsche zu unterdrücken."

6. So grausam!

"Ich habe meinen Seelenverwandten, meine Zwillingsseele, meinen Lieblingsmenschen gefunden. Aber sie lebt am anderen Ende des Landes und ich bin mit jemanden verheiratet, der mich kaum beachtet. Das Universum kann so grausam sein."

7. So schmerzhaft!

"Ich habe meine Zwillingsseele gefunden, aber wir mussten uns wieder trennen. Nie zuvor habe ich solche Schmerzen gespürt."