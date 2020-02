Hast du den Mut, deinem Partner diese 12 Fragen zu stellen?

In Beziehungen sind wir oft darauf fokussiert, was nicht funktioniert. Ist er nicht aufmerksam genug? Bleibt zu viel Arbeit und Organisation an euch hängen? Daddelt er lieber am Handy rum?



Über diese Probleme muss und kann man diskutieren. Allerdings zeigen wir euch heute mal einen anderen Weg, um euren Partner zu erreichen. Indem ihr ihm ehrliche Fragen stellt, mit denen ihr herausfindet, was er über die Beziehung denkt und welche Gefühle er hat.



Ein solches Gespräch funktioniert jedoch nur, wenn ihr eurem Partner den Raum gebt, offen sein zu können. Es nützt nichts, wenn ihr bei jeder Frage unterbrecht und euch verteidigt. Die Antworten sind seine Sicht und in seiner Welt haben sie erst einmal ihre Berechtigung. Später könnt ihr die Rollen tauschen, und er stellt die Fragen.



Lasst ihr euch darauf ein, habt ihr eine wunderbare Chance, euren Partner noch intensiver kennenzulernen.

1. In welchen Situationen fühlst du dich von mir geliebt?

2. In welchen Situationen fühlst du dich ungeliebt?

3. Berühre ich dich genug?

4. Gibt es etwas beim Sex, was du gern noch ausprobieren möchtest?

5. Bekommst du von mir genug Komplimente?

6. Denkst du, dass es etwas gibt, bei dem ich dir gegenüber nicht ehrlich bin?

7. Wie bereichere ich dein Leben?

8. Glaubst du, dass wir zu viel Zeit miteinander verbringen? Oder zu wenig?

9. Was hat dich in unserer Beziehung am meisten verletzt?

10. Bist du zu 100 Prozent davon überzeugt, dass ich treu bin?

11. Gibt es etwas in unserer Beziehung, was dir Angst macht?

12. Gibt es ein Verhalten an mir, das dich irritiert?





Videoempfehlung: