Investiert dauerhaft der eine mehr als der andere in einer Beziehung, ist das schmerzhaft.

von Marie Mühlenberg Hast du manchmal das Gefühl, dass die Beziehung zu deinem/deiner Partner:in unausgeglichen ist? Es könnte daran liegen, dass du emotional vernachlässigt wirst.

Eine Beziehung ist über die Jahre auch immer mit Arbeit verbunden. Wollt ihr, dass eure Verbindung stark bleibt und alle Krisen überwindet, ist es wichtig, seine:n Partner:in emotional immer zu unterstützen – und nie zu vernachlässigen.

Emotionale Vernachlässigung: Oft erkennt man es erst spät

Liebe, Geborgenheit, Sicherheit: All das wünschen wir uns in einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft. Fehlt es daran, kann die Beziehung sogar toxisch werden. Doch oft sind die Hinweise dafür nicht so einfach zu deuten. Im Video erfährst du überraschende Signale, dass du emotional vernachlässigt wirst.

