Redaktion verrät "Das hat mich an meinem Ex-Freund am meisten genervt"

Ein Ex-Freund gehört nicht grundlos nicht mehr zu unserem Leben. So traurig die Trennung gewesen sein mag – heute sind wir insgeheim doch froh, manche nervigen Eigenschaften los zu sein …

Ach ja, es hat schon seine Gründe, wieso wir vor manche Partner lieber die Silbe "Ex" vorsetzen. Wenn man verliebt ist, trübt die rosarote Brille eben so manchen Blick. So kann es passieren, dass wir uns trennen, durchaus durch Liebeskummer und Herzschmerz gehen – und irgendwann trotzdem zurückblicken und uns fragen: "Was zur Hölle hat uns denn da geritten?"

Fehlgriffe passieren den Besten von uns. Und irgendwie gehören sie ja auch dazu. Denn mit jedem*r Partner*in lernen wir mehr über uns selbst, unsere Bedürfnisse und was wir eigentlich von einer Beziehung erwarten. Vor allem wissen wir irgendwann, was wir nicht wollen. Und solange wir mittendrin stecken, sehen wir gerne über Dinge hinweg, die uns eigentlich stören – oder wollen sie einfach nicht sehen …

Hand aufs Herz: Was hat dich an deinem Ex-Freund wirklich genervt?

Leider braucht es manchmal etwas Zeit und Abstand, bis sich unsere Sicht wieder klärt. Wenn du gerade durch eine Trennung gehst, sollen dich unsere Geschichten aufmuntern. Denn akut hilft gegen Liebeskummer doch immer noch, sich den schlechten Eigenschaften des*der Partners*Partnerin bewusst zu werden – und froh zu sein, dass man sie losgeworden ist.

Also haben wir uns in der Redaktion erlaubt, mal ein wenig zu lästern. Oder wie wir es nennen: emotionalen Ballast abzuwerfen. Versteht uns nicht falsch: Natürlich ist kein Mensch perfekt und jede*r hat so seine*ihre Macken – genauso wie wir selbst. Unsere Ex-Partner*innen könnten also vermutlich mindestens eine genauso lange Liste über uns schreiben. Das ist schon okay.

Wir wollen natürlich trotzdem niemanden verletzen. Deswegen bleiben wir in dieser Reihe lieber anonym.

Redakteur*innen packen aus: Das hat uns an unserem Ex-Freund echt genervt … 1 von 8 Mein Ex-Freund hielt es nicht für nötig, mehr als zweimal in der Woche zu duschen. Er meinte, er hätte einfach keinen Körpergeruch. Das stimmte so nicht ganz. Da bekanntlich Liebe auch durch die Nase geht, war ich also schon bald im Mutti-Mecker-Modus und musste ihn täglich daran erinnern, doch bitte zu duschen – zumindest für mich. Da die Prioritäten scheinbar woanders lagen, hab ich dann auch Reißaus genommen – ich hatte die Nase voll. 2 von 8 Er war ziemlich geizig. Das fand ich gar nicht sexy. Man muss sicher nicht übertrieben mit Geld um sich werfen. Aber knausern, obwohl man es eigentlich gar nicht muss, führt manchmal dazu, dass man schöne Genuss-Momente verpasst. Viel zu schade! 3 von 8 Mein Ex-Freund war eine Drama-Queen. Alles, wirklich alles, war schlimm. Oder stressig. Oder hochgefährlich. Oder absolut unmöglich. Lösungsvorschläge wurden abgetan, manchmal hatte ich sogar den Eindruck, dass er im Alltagsdrama richtig aufging! Immerhin hat er mir dadurch einen Spiegel vorgehalten und ich selbst bin heute deutlich gelassener geworden. 4 von 8

An meinem Exfreund hat mich besonders genervt, dass er zu allem immer Ja und Amen und nie „Nein!“ gesagt hat. Ich hätte wahrscheinlich Fragen können, was ich wollte, aber ich habe die Situation nicht ausgenutzt. 5 von 8 Ein Ex-Freund von mir stach in zwei Extremen besonders hervor: Ich habe noch nie mit jemandem so viel Lachen können – aber auf der anderen Seite habe ich mich auch noch nie mit jemandem so sehr und viel gestritten … endlose Diskussionen, die Stunden andauerten, und bei denen am Schluss doch nichts herauskam! Das war teilweise so unnötig und hat mich extrem genervt … in dieser Hinsicht haben wir einfach nicht gut harmoniert. Das Lachen mit ihm vermisse ich trotzdem … 6 von 8 An meinem letzten Ex hat mich die Pingeligkeit genervt. Alles musste genau an seinem Platz sein, in seiner Küche konnte ich nur alles falsch machen, durfte nicht mal seine Spülmaschine bestücken, „weil da ja bekanntlich alles seinen Platz hat.“ Ich fühlte mich irgendwann wie ein kleines Kind und beteiligte mich auch nicht mehr am Kochen, weil ich anscheinend eh nichts richtig machte. Kein gutes Gefühl. 7 von 8 Mein Ex-Freund war ein ewiger Ja-Sager. Er hat zu allem ja gesagt und war immer nett. Viel zu nett. Klar, dass ich da irgendwann die Krise bekommen musste. Ich bin zwar selbst ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, aber das war sogar für mich eine Nummer zu groß. Egal, was ich gesagt, getan oder eben nicht getan habe. Es war alles gar kein Problem. Gestritten haben wir nie. Und genau das hat mich irgendwann unfassbar genervt. Ich hätte es nie erwartet, aber kein Streit ist eben auch keine Lösung. Zumindest für mich ...

8 von 8 Mein Ex-Freund kam aus schwierigen Familienverhältnissen und hatte seine Freundschaften nie gepflegt. Als wir uns kennenlernten, hatte er kaum noch einen Menschen, der ihm nahestand und bemühte sich auch nicht darum, das zu ändern. Ganz anders als ich: Ich habe eine wunderbare Familie und einen festen kleinen Freundeskreis. Meinem Ex passte das gar nicht – er war der Meinung, in einer Beziehung bräuchte man nur einander und niemanden sonst. Er klammerte sich an mir fest und erwartete, dass ich mich nur noch um ihn drehte und meine anderen Beziehungen vernachlässigte. Wenn ich mich mal mit einer Freundin traf, schmollte er. Binnen kürzester Zeit fühlte ich mich völlig erstickt und beendete nach mehreren gescheiterten Gesprächen darüber schließlich die Beziehung.

