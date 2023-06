Alles andere als toxisch 3 Tipps, mit denen ihr eine gesunde Beziehung erschafft

Manche Partnerschaften können sich zu einer toxischen Beziehung entwickeln – doch wie könnt ihr umgekehrt daran arbeiten, von Anfang an eine gesunde Beziehung zu kreieren? Hier seht ihr drei Dinge, die ihr dabei im Blick haben solltet.

Eine Dynamik, die dauerhaft unglücklich macht: Toxische Beziehungen sind eine Verbindung, bei der es keine Gewinner gibt und aus der sich viele Menschen nur schwer wieder lösen können. Doch was ist mit dem positiven Gegenbeispiel: Ist es möglich, vom ersten Tag der Liebe an bewusst an einer gesunden Beziehung zu arbeiten? Das geht tatsächlich – vor allem, wenn ihr euch in diesen wichtigen Punkten einig seid.

Gesunde Beziehung: So wird sie alles andere als toxisch

Natürlich ist gute Kommunikation die Basis für jede Beziehung – doch manchmal sind es ganz andere Aspekte der Partnerschaft, die schlimmstenfalls zu einer ungesunden Dynamik führen können. Im Video seht ihr, wie ihr verhindert, dass eure Liebe vergiftet wird.

