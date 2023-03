Gesunde Partnerschaft Darum fühlt sie sich nach einer toxischen Beziehung oft falsch an

von Helen Kreimer Wer aus einer toxischen Beziehung kommt, tut sich meist schwer, sich auf einen neuen Menschen einzulassen – aus Angst davor, wieder verletzt zu werden. Welche Anzeichen dafür sprechen, dass die Person noch heilen muss und wie das gelingen kann, erfährst du im Video.

Plötzlich tritt ein Mensch in dein Leben und alles ist viel zu schön, um wahr zu sein. Die Person ist liebevoll, respektiert dich, gibt dir Halt und interessiert sich für dein Leben. Aber du kannst es nicht zulassen, weil du ganz anderes und diese Art von Zuneigung nicht gewohnt bist?

Toxisch: Wenn das Herz dichtmacht

So geht es vielen Menschen, die aus einer toxischen Beziehung kommen. Die Schäden können auch noch nach der Trennung deutlich zu spüren sein und das Opfer von einer gesunden und glücklichen Beziehung abhalten. Versucht das Opfer eine neue Beziehung zu führen, ist das meist alles andere als leicht. Alles was gut läuft, fühlt sich nicht richtig an, weil es neu und ungewohnt ist. Bestimmte Merkmale zeigen, dass ein Mensch noch von der vorherigen toxischen Beziehung heilen muss. Wie man das Vertrauen in sich selbst und neue:n eine:n Partner:innen gewinnen kann, erklären wir im Video.

Verwendete Quelle: deutschlandfunknova.de, instagram.com