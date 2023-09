Getrennte Betten: Darum kann eine "Schlaf-Scheidung" so gut für die Liebe sein

Noch immer ein Tabuthema, weil es so unromantisch klingt – doch tatsächlich können getrennte Betten die Liebe sogar beflügeln.

Du kennst es vielleicht: Dein Partner schnarcht, wälzt sich die ganze Nacht oder ist ein Nachtmensch, während du früh ins Bett gehst. In vielen Beziehungen führen unterschiedliche Schlafgewohnheiten zu Konflikten und mindern nicht nur die Schlafqualität, sondern auch die Beziehungsqualität. Eine sogenannte "Schlaf-Scheidung" kann in vielen Fällen tatsächlich Wunder wirken - doch die meisten von uns schrecken davor zurück. Schließlich klingen getrennte Betten für viele Menschen wie die Vorstufe einer Trennung; als hätte man sich so sehr auseinandergelebt, dass man die gegenseitige Nähe im Bett nicht mehr ertragen kann. Doch tatsächlich ist meistens das Gegenteil der Fall.

Getrennte Betten: Darum können sie so gut für die Beziehung sein

Eine 2014 veröffentlichte Studie im "Social Psychological and Personality Science Journal" zeigte, dass Schlafqualität und Beziehungsqualität eng miteinander verknüpft sind. Schlechter Schlaf eines Partners führte umgehend am nächsten Morgen zu mehr Konflikten und weniger Harmonie in der Partnerschaft. Und nicht nur das: Beide Partner zeigten nach einer unruhigen Nacht weniger Empathie füreinander. Das lässt kleinere Meinungsverschiedenheiten leicht zu großen Konflikten anwachsen, was viele von uns auch aus eigener Erfahrung kennen. Vor diesem Hintergrund klingt das Konzept der "Schlaf-Scheidung" doch schon gleich viel weniger bedrohlich, oder?

"Schlaf-Scheidung": Probiert es einfach aus

Wie also anfangen? Wenn du mit deinem Partner über getrennte Betten sprichst, ist es wichtig, offen und verständnisvoll zu sein. Überlegt gemeinsam, wie die neuen Schlafarrangements aussehen könnten und wie sie am besten in euren Lebensstil passen. Das Hauptziel ist es schließlich, euch beiden eine erholsame Nachtruhe und somit eine harmonischere Beziehung zu ermöglichen; nicht den Partner zu verprellen oder sich gegenseitig ein Gefühl der Ablehnung zu geben. Im Video seht ihr zwei Ansätze, mit denen getrennte Betten die Liebe wieder regelrecht beflügeln können!

