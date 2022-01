Glücklicher Single Wie du in dir alles findest, um glücklich zu sein

Ein glücklicher Single kann in den Köpfen vieler Menschen nicht existieren, es braucht doch immer eine zweite Hälfte zum vollkommenen Glück. Wie du dich von dieser überholten Idee entfernen kannst und als Single glücklich wirst, verraten wir dir hier.

Über die Jahrhunderte war die Heirat des eigenen Kindes mit dem Auszug aus dem Elternhaus verbunden. Erst als "Mann und Frau" wurden sie ein eigenständiger Teil der Gesellschaft. In der Ehe sollten Menschen ihr Glück finden. Dass sich diese Zeiten geändert haben, sehen wir am steigenden Alter der Eheschließenden. Anfang der 1970er-Jahre waren Männer etwa 25 Jahre und Frauen 23 Jahre alt. 2018 traten die Männer im Durchschnitt mit 34 Jahren und die Frauen mit 32 Jahren vor den Traualtar.

Was ist mit der Zeit bis zur Heirat? Wenn es länger dauert, bis man dem:der richtigen Partner:in in die Arme läuft? Oder wenn man gar keine Beziehung oder Heirat eingehen möchte? Ein Single wird oft gefragt, warum er oder sie keine:n Partner:in hat. Das wirkt sich nicht selten auf die Selbstliebe und Selbstwahrnehmung aus, obwohl es einem als Single gar nicht so schlecht geht. Doch die beziehungsgetriebene Gesellschaft von heute rüttelt immer wieder mit ihrem Klischee an unserem emanzipierten Lebensstil.

Glücklicher Single: Selbstbestimmt und frei

Glücklich sein, was heißt das für dich? Siehst du dein Glück vielleicht in einer Freiheit, in der du bestimmst, was du mit jedem einzelnen Tag der Woche anfängst? Dir schöne Dinge zulegen zu können, ohne dich vor einer anderen Person rechtfertigen zu müssen? Glück kann für dich so vieles außerhalb einer Beziehung bedeuten. Besonders dann, wenn du dich selbst noch nicht richtig gefunden hast. Wenn du noch gar nicht weißt, wo du dich in einem Jahr siehst.

Glücklich macht uns auch unser Beruf, wenn wir einer Aufgabe nachgehen, die uns am Herzen liegt. Wir können unseren Freund:innen und unserer Familie Liebe schenken und Liebe empfangen, ohne das klassische Gefühl des Verliebtseins zu spüren. Wir können mit Menschen an unserer Seite, die uns sehr wichtig sind, ebenso glücklich sein wie in einer klassischen Beziehung. Und diese freundschaftliche oder familiäre Beziehung ist nicht weniger wert als ein romantisches Beziehungsmodell.

Laut Studie: Diese Singles sind am glücklichsten

Eine Studie von Elitepartner aus dem Jahr 2021 brachte interessante Fakten ans Licht. Demnach sind nicht nur mehr Singles "zufrieden" oder "sehr zufrieden" mit ihrem Leben als angenommen, nämlich ganze 59 Prozent, auch sind die befragten Singles glücklicher, je älter sie sind.

Ob hierbei ein Zusammenhang zwischen Alter und Selbsterkenntnis eines glücklichen Singles besteht, können wir nur vermuten. Doch wer sich mit der Zeit selbst kennengelernt, sein Glück definiert und Liebe in Freundschaften gefunden hat, könnte seinen Platz in der Welt, der ihn oder sie erfüllt, auch außerhalb einer romantischen Beziehung gefunden haben.

Single sein bedeutet nicht einsam zu sein

Als Single können wir das Leben führen, das wir uns als Kinder immer gewünscht haben: Lange wach bleiben, viele Süßigkeiten essen und jeden Tag so gestalten, wie wir möchten. Rückblickend leben wir doch eigentlich im Paradies. Das sollten wir ausnutzen! Doch das Leben allein zu genießen, haben wir nie so richtig gelernt. Vielen Menschen fällt es schwer, allein ins Restaurant zu gehen, in den Urlaub zu fahren oder das Kino zu besuchen. Wieso eigentlich?

Auf dem Weg zu einem glücklichen Single musst du nicht direkt ins kalte Wasser springen und einen Langstreckenflug nach Australien buchen. Wenn es dir schwerfällt, Dinge, die dich glücklich machen, allein anzugehen, versuche dich zu steigern. Fahre für einen Tag in eine nahegelegene Stadt und erkunde sie. Setze dich in ein Café und lies ein Buch. Besuche ein Museum. Am Abend kannst du dich mit Freund:innen verabreden und von deinen Eindrückenberichten.

Nutze deine Unabhängigkeit aus und frage dich jeden Tag aufs Neue, was dich heute glücklich machen würde und unterschätze die Liebe der Freundschaft und der Familie nicht.

Ein erfülltes Leben als glücklicher Single führen:

Mache dein Glück nicht von anderen abhängig

Erfreue dich an kleinen Dingen

Lebe im Hier und Jetzt

Setze dich selbst nicht unter Druck

Schätze dein Single-Leben

Gehe Dingen nach, die dich glücklich machen

Schreibe eine To-Do-Liste mit Unternehmungen

Verwirkliche dich ohne Einschränkungen

Sei dir selbst deine erste Priorität

Erschöpft von der Suche nach Liebe?

Wenn wir von der Suche nach Partner:innen besessen sind, geben wir viele andere Möglichkeiten einer wunderbaren Zeit auf, die wir stattdessen genießen könnten. Das heißt nicht, dass du dich von dem Wunsch einer glücklichen Partnerschaft verabschieden musst. Es geht vielmehr um das Loslassen, etwas nicht mehr kontrollieren zu wollen. Wenn du etwas Abstand gewinnst, lockerlässt und dich von dem Gedanken verabschiedest, dass alles von dir abhängt, kann die Sehnsucht wieder ein romantisches und wunderbares Gefühl sein, statt Verzweiflung.

Glücklicher Single: Sei dir selbst genug

Egal ob Single, glücklich in einer Beziehung oder unglücklich in der Partnerschaft: Die richtigen Entscheidungen im Leben kannst du nur fällen, wenn du mit dir im Reinen bist. Dich so annimmst, wie du bist. Wenn du keine Kompromisse eingehst, nur um deinem Leben als Single zu entkommen und dich in eine Partnerschaft flüchtest. Versuche, den gesellschaftlichen Gedanken für dich keine Rolle spielen zu lassen. Bist du gerne Single und nicht aktiv auf der Suche nach einer Beziehung? Lebe das Leben als Single so, wie es dir am besten gefällt, denn du bist dir am nächsten.

Schöpfe all die Vorteile aus, die das Leben als Single mit sich bringen, vom Gestalten deiner Wohnung bis zum Hören deiner Lieblingsmusik so laut du möchtest, gehe einem Hobby nach, in dem du aufgehst und lasse dir von niemandem vorschreiben, wie du zu leben hast. Die Zeit als Single ist wertvoll, genieße sie in vollen Zügen und verwirkliche dich, du bist so frei wie nie.

Verwendete Quellen: Gespräche über Liebe von Natasha Lunn; 2021, Elitepartner-Studie 2021, destatis.de