Kleine Romanze oder ein Bund fürs Leben? Wenn ihr hinter diesen Punkten ein Häkchen setzen könnt, könnt ihr ALLES gemeinsam schaffen.

Ihr seid super verliebt, wohnt zusammen und verbringt viel Zeit miteinander? Klingt super! Zu einer wirklich stabilen Beziehung gehört allerdings noch einiges mehr. Könnt ihr diesen sieben Punkten zustimmen?

7 deutliche Zeichen, dass eure Beziehung wirklich stark ist

1. Ihr trefft zusammen Entscheidungen

Natürlich müsst ihr nicht ausdiskutieren, was ihr morgens anzieht oder welches Brot ihr mit zur Arbeit nehmt. Aber wenn es um Sachen wie Anschaffungen für die Wohnung, die Kinder oder einen Jobwechsel geht, dann beratet ihr euch am besten und entscheidet gemeinsam. Fühlt sich eben nach WIR an, statt nach ICH.

2. Ihr verteidigt euren Partner

Jemand verliert ein böses Wort über euren Schatz? Knurr! Klar darf mal die beste Freundin Kritik üben. Und auch ihr selbst dürft euch ab und zu bei ihr über eure:n Liebste:n beschweren. Grundsätzlich gilt aber: Schlecht über den anderen zu reden, ist ein Vertrauensbruch und zeigt, dass der Zusammenhalt in der Beziehung nicht gerade stark ist.

3. Ihr habt gemeinsame Zukunftspläne

Kinder, Haus, Weltreise? Zumindest in den wesentlichen Dingen sollten eure Zukunftsvorstellungen übereinstimmen. Will der eine zum Beispiel Kinder und der andere nicht, wird’s schwierig. Je ähnlicher eure Pläne sind, desto besser für die Beziehung!

Video-Tipp: 5 Anzeichen, dass andere auf eure Beziehung neidisch sind

4. Ihr findet Trost bei einander

Auch wenn euer Gegenüber keinen Therapeuten ersetzen sollte: Es ist wichtig, dass ihr offen über eure Probleme sprechen könnt – und das auch tut! Denn macht man Krisen mit sich selbst aus, kann der Partner die schlechte Stimmung schnell auf sich beziehen. Ohne Streit kommt man da nur selten wieder heraus.

5. Ihr habt ähnliche Werte

Die Welt durch vergleichbare Augen zu sehen und auch die Prioritäten ähnlich zu setzen – das ist enorm wichtig für eine Beziehung! Denn nur dann kann man als Paar harmonieren. Heißt natürlich nicht, dass man immer derselben Meinung sein muss. Das wäre ja langweilig ...

6. Ihr mögt eure Freunde und Familie

Der Besuch der Schwiegereltern ist nie ein Problem – und seine Freunde sind auch eure? Damit ist schon mal ein potenzieller und sehr beliebter Streitgrund eliminiert. Erspart euch jede Menge Ärger und schweißt noch weiter zusammen!

7. Ihr pflegt kleine Liebesrituale

Die kleinen Aufmerksamkeiten im Alltag sind für die Beziehung überlebenswichtig! Süße Liebesbotschaften in der Wohnung, die Zahnbürste, die ihr dem anderen schon mit Zahnpasta herrichtet oder der tägliche Gute-Nacht-Kuss – das alles zeigt euch Tag für Tag: Wir beide, wir lieben uns, wir gehören zusammen und sind ein Team.