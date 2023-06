"Du schuldest niemandem etwas. Nur dir selbst", schreibt Kriminologin Viola Möbius – und gibt ein paar No-Gos auf den Weg, die laut ihrer Meinung in jeder Form von Beziehung absolut nicht in Ordnung sind.

Während ihres Kriminologie-Studiums ist Autorin und Kriminologin Viola Möbius einer Formel von Franz von Liszt begegnet, die der Frage nachgeht, warum ein Mensch kriminell wird. Der Ansatz: Die Anlage des:der Täter:in (also die charakterlichen Eigenschaften, die ein Mensch bei seiner Geburt mitbekommt) verbunden mit den soziologischen Faktoren (also der Umwelt, in der die Person lebt) bestimmen darüber, ob ein Mensch kriminell wird.

Diese "Anlage-Welt-Formel" lasse sich auch auf eine alltagstaugliche Formel herunterbrechen, schreibt Möbius in ihrem Buch "Detox Your Life – Welche Menschen du in deinem Umfeld haben willst. Und welche nicht", die da lautet: "Menschen werden in der Regel kriminell, wenn ihre Umgebung kriminell ist" (wobei etwaige genetische Dispositionen nicht miteinbezogen werden, so die Autorin).

Doch was hat das mit No-Gos im menschlichen Miteinander zu tun? Die Antwort ist simpel: Wir werden als soziale Wesen von unserer Umgebung stark geprägt. Eine Studie kam zu dem Ergebnis, dass das soziale Umfeld beispielsweise entscheidend für die Berufswahl von Jugendlichen ist oder auch Einfluss darauf ausübt, wie (un)gesund wir uns ernähren. Unser direktes Umfeld prägt uns, kann das Beste in uns hervorholen, uns glücklich machen – aber uns auch genauso klein halten, herunterziehen und unterdrücken. Die Kriminologin nennt in ihrem Buch neben einigen Checklisten für eine "Qualitätskontrolle" des direkten Umfelds auch absolute No-Gos, bei denen ihrer Meinung nach sofort Schluss sein sollte. Wir haben hiervon eine kleine Auswahl zusammengestellt.

Wer sich dir gegenüber so verhält, sollte aus deinem Leben verbannt werden

Die Kriminologin rät zu einem konsequenten Verbannen von Menschen, die auf unterschiedliche Weise respektlos mit dir umgehen. "Nein, du bist nicht verantwortlich dafür, dass Menschen so sind", macht sie deutlich, "aber denke daran, dass all diese Menschen, die sich dir gegenüber so verhalten, sich nur die Freiheiten nehmen, die du ihnen gewährst." Gute Beziehungen würden letztlich auf Freiwilligkeit basieren – und nicht auf Pflichtgefühl oder schlechtem Gewissen. "Du schuldest niemandem etwas. Nur dir selbst."

Menschen, die dich beneiden, dir nichts gönnen oder dich bremsen wollen

"Das ist leider häufig zu beobachten", schreibt die Autorin. Solche Probleme würden nicht laut angesprochen, seien aber permanent da: "Mit Andeutungen, spitzen Bemerkungen, Ablehnungen, Madigmachen." Dies würde bei dem Menschen dazu führen, dass er sich Veränderungen nicht zutrauen würde – und letztlich ein Leben lang darunter leidet, nicht die Dinge getan zu haben, für die er brennt. Hellhörig sollte man werden, wenn Sätze fallen nach dem Motto: "Du denkst jetzt wohl, du bist was Besseres?" oder: "Also wir können uns das nicht leisten", warnt die Kriminologin.

Neid ist alles andere als ein schönes Gefühl, das angetrieben wird von Institutionen, die von unserer modernen Gesellschaft geschaffen werden – wie Werbung und Social Media. Wenn der Mensch das Gefühl hat, unzulänglich zu sein, kann so etwas das Schlimmste aus ihm hervorbringen.

Personen, die dir Verbote jeglicher Art aufbürden wollen

"Ich will nicht, dass du dich mit deinem Exfreund triffst", "Du sollst nicht auf Partys gehen. Ich vertraue dir, aber nicht den anderen dort" – solche oder ähnliche Ansagen von anderen Personen, sind eine immense Grenzüberschreitung und zeugen absolut nicht von Vertrauen. Ehetherapeutin Weena Cullins sagt hierzu im Interview mit "Mind Body Green": "Wenn dein:e Partner:in deine körperlichen und emotionalen Grenzen auf eine Art und Weise verletzt, die dich verunsichert oder unsicher macht, ist das ein Grund für eine Trennung."

Als Mensch mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen, ist es ungemein wichtig, die eigenen Grenzen zu bewahren – und zu verteidigen. Eine Person, die so etwas nicht akzeptiert, "gehört von deiner Umfeldliste entfernt" rät Möbius.

Menschen, die in der Opferrolle gefangen sind

Familientherapeutin Vicki Botnick erklärt die Opfermentalität gegenüber "Healthline" so: Diese Menschen seien "dem Glauben verfallen, dass alle anderen ihr Elend verursacht haben und nichts, was sie tun, jemals etwas daran ändern wird". Menschen, die sich als Opfer sehen, neigen dazu, anderen die Schuld für ihre eigenen Probleme zu geben, Ausreden zu finden und Verantwortung von sich abzustreifen.

Natürlich passieren schlimme Dinge, oft auch jenen Menschen, die es nicht verdient haben und manchmal scheint sich die ganze Welt gegen eine Person verschworen zu haben. Doch in vielen Situationen gibt es ein unterschiedliches Maß an eigener Verantwortung – und wer sich in der Opferrolle sieht, ignoriert diese eigene Verantwortung eher und ruht sich im Selbstmitleid aus. Das ist letztlich weder für die Person noch ihr Umfeld eine auf Dauer tragbare Situation. Die Kriminologin legt nahe, sich von Menschen, die "in der Opferrolle leben und deren Lebens- und Leidensgeschichten aus dem Jammertal und von der Klagemauer fester Bestandteil eurer Unterhaltungen sind" zu trennen.

Über Autorin Viola Möbius

Die zertifizierte Kriminologin, Autorin, Speakerin und Edutainerin Viola Möbius hat bereits 16 Bücher veröffentlicht. Sie transportiert und adaptiert auf unkonventionelle Weise, was hinter Ermittler:innen und Profiler:innen steckt - von psychologischen über soziologischen Aspekten. Seit 2017 ist Viola darüber hinaus als Gastdozentin für unterschiedliche Bildungseinrichtungen. Ihr aktuelles Buch "Detox your Life!: Welche Menschen du in deinem Umfeld haben willst. Und welche nicht!" (GABAL Verlag) erschien im April 2023.

