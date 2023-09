von Emely Mielke "Drum prüfe, wer sich ewig bindet!" – dieses Sprichwort kennen wir alle und trotzdem werden viele Paare geschieden. Eine Umfrage zeigt nun: Das heiß diskutierte Thema Geld ist nicht der häufigste Grund dafür.

Die Hochzeit gehört zu den schönsten Tagen im Leben. Von nun an beginnt ein gemeinsamer Lebensabschnitt, der - wie das Leben so spielt - meist von vielen Höhen, aber auch Tiefen geprägt ist. Überwiegen die Tiefen in einer Beziehung, gibt es in den meisten Fällen nur eine Konsequenz: die Scheidung. Doch aus welchen Gründen lassen sich die meisten Paare scheiden? Diese Umfrage hat ergeben: Das viel diskutierte Thema Geld steht nicht ganz oben auf der Liste.

Laut Umfrage: Dieser Konflikt sorgt für einen Bruch in der Beziehung

Wenn es zu einer Scheidung kommt, denkt man wahrscheinlich zuerst an Affären und finanzielle Unstimmigkeiten. Auch wenn diese Gründe in einer Umfrage zu den häufigsten Scheidungsgründen weit oben rangieren, ist der Spitzenreiter eher zwischenmenschlicher Natur.

Laut einer Umfrage des "Forbes Magazins" ist der Hauptgrund für Scheidungen der Mangel an familiärer Unterstützung. Vor allem bei einer Auflösung der Ehe innerhalb des ersten Jahres gaben mehr als die Hälfte der Befragten als häufigsten Scheidungsgrund die mangelnde Vereinbarkeit beider Leben an. Die jeweiligen Ehepartner:innen haben so unterschiedliche Vorstellungen beispielsweise vom Familien- oder Berufsleben, dass sie nicht auf einen Nenner kommen und die Ehe als Konsequenz annulliert wird.

Emotionale Komponente spielt eine Rolle

Nach der mangelnden Vereinbarkeit folgen Untreue oder außereheliche Affären. Auch in Deutschland wird dieser Faktor häufig als Trennungsgrund genannt. Unzufriedenheit oder mangelnde Gefühle sind nicht gerade förderlich für eine gute Beziehung. Die größten Konflikte, mit denen Paare in der Forbes-Umfrage konfrontiert werden, sind außerdem zu wenig Intimität, dauerhafte Streitereien oder eben finanzieller Stress.

Neben den Gründen, die zu einer endgültigen Beendigung der Ehe führen, gibt es auch Warnzeichen, die auf eine Scheidung oder Krise hindeuten können. Anzeichen wie Desinteresse an der Person, keinewirkliche Problemlösung oder generell eine mangelhafte Kommunikation sollten als Warnsignale gedeutet werden. Ein weiterer Punkt, der allzu oft außer Acht gelassen wird, ist die Tatsache, dass eine Ehe wie eine Beziehung auf Gegenseitigkeit beruht. Das bedeutet, dass die Bindung zwischen zwei Menschen auf einem ausgewogenen und gegenseitigen "Geben und Nehmen" beruht und dass beide Seiten gleich viel Energie in die Beziehung investieren sollten.

