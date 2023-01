von Marie Mühlenberg und Helen Kreimer Für viele gibt es kaum ein schöneres Gefühl, als in den Armen des Partners oder der Partnerin zu liegen. In welcher Position ihr besonders gerne kuschelt, verrät viel über den Stand eurer Beziehung.

Die Tage sind kurz und draußen bleibt es kalt, dadurch steigt bei vielen Menschen die Lust zum Kuscheln. Es gibt doch auch kaum etwas Schöneres, als Arm in Arm auf dem Sofa zu liegen oder so gemeinsam im Bett einzuschlafen. Doch ein genauer Blick auf die Kuschel-Position verrät auch etwas über den Beziehungsstatus.

Löffeln oder Händchenhalten: Das enthüllt die Position über eure Gefühle

Dabei sind die Löffelchen-Positon oder das Händchenhalten sehr beliebt, doch was sagt das über eure Gefühle füreinander aus? Im Video findet ihr heraus, was hinter eurer liebsten Kuschel-Position steckt und was sie über eure Liebe aussagt.

