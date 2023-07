Es wäre schön, wenn Themen wie die Gewalt in Beziehungen nicht Teil des Alltages wären. Doch da sie in vielen Formen auftreten und viele Menschen betreffen kann, ist es wichtiger, über ihre Ausprägungen aufzuklären.

Gerade bei verbaler Gewalt sind sich betroffene Personen oft nicht sicher, ob ihnen tatsächlich Gewalt widerfahren ist oder nicht. Gedanken wie: "Das bilde ich mir nur ein" – oder "So schlimm ist es doch gar nicht", versuchen uns mental darin zu bestärken, dass mit unserer Beziehung eigentlich alles in Ordnung ist. Doch in den meisten Fällen ist das Bauchgefühl mehr als bloß ein kurzes Unwohlsein. Es ist eine Intuition, die uns vor dem warnen möchte, was uns unter Umständen gerade widerfährt. Wir haben Anzeichen verbaler Gewalt zusammengestellt, auf die du achten kannst. Übrigens ganz egal, ob du ein Mann, eine Frau oder eine non-binäre Person bist – denn verbale Gewalt macht genauso wie physische nicht vor einem bestimmten Geschlecht halt.

Wie du Anzeichen verbaler Gewalt erkennst

Auch wenn verbale Gewalt im ersten Moment laut und auffallend klingt, so kann sie doch eher schleichend sein. Das ist auch der Grund, warum nicht jede:r sie erkennt, wenn er:sie mit ihr konfrontiert wird. Verbale Gewalt ist eine Form der Kommunikation, die einer anderen Person emotional schadet – ganz bewusst, teilweise aber auch unbewusst. Sie kann zum Beispiel von Freund:innen, Partner:innen, Familienmitgliedern oder auch aus dem Arbeitsumfeld kommen; und nicht immer ist sie einfach zu erkennen. Teilweise können böswillige Worte schließlich auch mit einem Lächeln oder einer Umarmung ausgesprochen werden.

Gefühle werden dir abgesprochen

Die Gefühle einer Person werden von der anderen negiert. Was du in einer Situation empfunden hast, "war gar nicht so", "du übertreibst" oder "bist doch selbst Schuld daran". Anstatt konstruktiv auf deine Probleme einzugehen, werden sie beiseite geschoben. Diese Form verbaler Gewalt kennen viele auch als "Gaslighting". In Folge zweifeln Personen nicht nur an sich selbst, sondern verlieren durch die manipulativen Aussagen des:der Partner:in auch das Vertrauen in andere Menschen in ihrem Umfeld.

Drohungen werden ausgesprochen

Das eigene Verhalten wird durch Drohungen eingeschränkt. Das können Sätze sein wie "Wenn du jetzt nicht aufhörst, raste ich aus" – oder es kann sich auf Menschen beziehen, die der anderen Person wichtig sind: "Beschwerst du dich bei deinem besten Freund auch so viel? Vielleicht sollte ich ihm das mal alles erzählen." Unter anderem werden auch Drohungen zu körperlichen Handlungen ausgesprochen, die sich gegen die Liebsten des:der anderen richten sollen. Hier wird der:die Betroffene durch einen mental aufgebauten Druck zum Schweigen gebracht. Personen, die in so einer Beziehung stecken, lernen meist, sich immer mehr anzupassen, um bei dem:der anderen keine Reaktion auszulösen. Der emotionale Missbrauch dient hier dazu, um zu ängstigen und dadurch fügsam zu machen.

Befehle, was zu tun und zu lassen ist

"Ich möchte nicht, dass du dich mit dieser Person triffst. Die hat ihr Leben gar nicht im Griff, das ist ein schlechter Umgang für dich." – ein nett verpackter Befehl, den wir immer hinterfragen sollten. Die Entscheidung, eine Person nicht mehr zu sehen, liegt bei uns selbst. Vielleicht ist der Gedankenanstoß ein richtiger, weil wir selbst die Dinge zu sehr gewohnt sind, die wir beispielsweise in einer Freundschaft erleben. Möglicherweise sieht die Person, die diesen Satz ausgesprochen hat, aber auch eine Gefahr in dem Kontakt. Denn Freund:innen machen uns unter anderem unabhängiger und selbstständiger – und ein soziales Netzwerk ist eine Form der Sicherheit, die durch verbale Gewalt möglicherweise gebrochen werden soll.

Witze auf Kosten der anderen

Erniedrigende Spitznamen können eine Form verbaler Gewalt sein – oder Witze, die sich unter anderem auf den Charakter, das Aussehen oder das Verhalten beziehen. Vielleicht ein Hobby, das dem:der anderen Person nicht passt – und ein wiederkehrendes "machst du schon wieder diesen Blödsinn?" frisst sich schleichend tiefer in das Selbstbewusstsein. Es kann auch sein, dass Worte wie "das ist doch was für Kinder" genutzt werden, damit der:die Betroffene sich schlechter fühlt. Das Ziel: Den:die andere lächerlich machen und nach eigenen Maßstäben neu formen.

Schuldgefühle einreden

Subtile Schuldzuweisungen dienen oft dazu, eigenen Verantwortungen zu entfliehen oder dem Gegenüber neue aufzuerlegen. Es können Aussagen sein wie "meine Freunde fragen schon immer, warum du nicht mitgekommen bist" oder "alles muss ich hier allein machen" – etwas, das auf den Selbstwert der anderen Person abzielt und sich anfühlt wie: Du bist so nicht genug. Du machst es falsch.

Wer von verbaler Gewalt betroffen ist, ist nicht Schuld

Wem körperlicher oder verbaler Missbrauch widerfährt, ist nicht daran Schuld. Nichts kann ein Verhalten rechtfertigen, dass Menschen an emotionale Grenzen kommen lässt. Die Anzeichen, so subtil sie auch sein können, frühzeitig erkennen zu können – kann helfen, sich physisch und psychisch zu schützen. Denn auch verbale Gewalt kann unter anderem körperliche Stressreaktionen hervorrufen. Doch wie kann man am besten reagieren, wenn man in einer solchen Situation steckt? Im Anfangsstadium werden beispielsweise die folgenden Taktiken empfohlen:

Sich auf das eigene Bauchgefühl verlassen

Sich aus der Situation entziehen anstatt darauf einzugehen – sich beruhigen und dann neutral die andere Person darauf ansprechen, was das Gesagte ausgelöst hat

Durchatmen und den:die andere auffordern, aufzuhören, sich selbst bewusst machen: Ich bin nicht das Problem.

Positive Affirmationen benutzen

Sich der eigenen Werte und Grenzen bewusst werden – und letztere setzen

Sich in Selbstliebe üben und am Selbstbewusstsein arbeiten

"Ich werde nicht weiter mit dir reden, wenn du so mit mir sprichst"

Kommt es in einer Beziehung, ob nun romantisch, platonisch oder familiär häufig zu verbaler Gewalt, kann es sinnvoll sein, sich professionelle Hilfe zu suchen. Das Hilfetelefon bietet eine erste Anlaufstelle für jegliche Gewaltformen:

Verwendete Quellen: yourtango.com, gewaltinfo.at, verywellmind.com, psychcentral.com