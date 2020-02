Wie süß! Michelle Obama verrät ihr Beziehungsgeheimnis

Ein wahres Traumpaar

Michelle und Barack Obama sind seit 28 Jahren glücklich verheiratet. Kaum ein Paar, das in der Öffentlichkeit steht, geht so liebevoll und harmonisch miteinander um. Es scheint, als hätten sie herausgefunden, wonach viele andere noch suchen: das Geheimnis für eine erfolgreiche Beziehung. Aber wie schaffen sie das nur? Obwohl beide in der Öffentlichkeit stehen und ein stressiges Leben haben, halten sie die Liebe zueinander aufrecht, und das jeden Tag. In einem Interview mit der amerikanischen Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey hat Michelle jetzt ganz offen darüber gesprochen, warum sie und Barack immer noch so glücklich miteinander sind.

Erst muss man sich selbst glücklich machen

Anders als erwartet, gab es auch in der Ehe von Michelle und Barack Obama nicht nur sonnige Zeiten. Die Ehe ist etwas, an dem jeden Tag gearbeitet werden muss, damit sie funktioniert. Laut Harper's Bazaar hatten die beiden sich deshalb auch für eine Paartherapie entschieden, die ihnen dabei geholfen hat, die schweren Zeiten zu überstehen. Dabei hat Michelle etwas Wichtiges für sich verstanden: "Das hat mich gelehrt, dass ich für mein eigenes Glück verantwortlich bin. Ich habe Barack nicht geheiratet, damit er mich glücklich macht." Weiter sagt sie, dass es wichtig ist herauszufinden, wie man sich sein Leben vorstellt und was man von sich selbst erwartet. Es geht also nicht darum, auf den anderen zu schauen und darauf zu warten, dass er etwas Bestimmtes tut. Wenn wir das schaffen, fühlen wir uns selbst zufriedener und können uns viel besser in die Beziehung einbringen.

Dieser Meinung ist übrigens auch Will Smith, der mittlerweile seit über 20 Jahren mit seiner Jada verheiratet ist. Auch wenn die Ehe manchmal so ihre Höhen und Tiefen hatte, haben sie es geschafft, daran zu arbeiten und sind weiter glücklich miteinander.