Toxische Beziehung In diesen drei Schritten ziehen dich Narzissten in ihren Bann

von Pia Klaus und Marie Mühlenberg Mit einem Narzissten zusammenzuleben oder in einer Beziehung zu sein, kann zur Qual werden. Dabei nutzen sie häufig dasselbe Muster, um andere zu verführen.

Am Anfang schien alles so perfekt zu sein: Du hast jemanden kennengelernt und ihr wart euch direkt sympathisch. Er holte dir die Sterne vom Himmel und kurze Zeit später wurdet ihr ein Paar. Doch schnell zeigt der Narzisst seine dunkle Seite.

Narzissmus in einer Partnerschaft

Narzisstische Züge stecken in jedem von uns, wenn aber jemand seinen Partner durch seinen Egoismus verletzt, ist das weit von einer gesunden Beziehung entfernt. Selbstsüchtigkeit und Arroganz können eine Partnerschaft schnell toxisch werden lassen und Betroffene sogar traumatisieren. An welchen Verhaltensweisen du Narzissten erkennst und wie sie sich in einer Beziehung verhalten, erfährst du im Video.

