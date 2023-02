von Janina Oehlbrecht Wie gelingt der Neubeginn nach einer Trennung? Hier findest du sechs Tipps, die bei der Bewältigung des Beziehungsaus helfen können.

Eine Trennung stellt unser Leben komplett auf den Kopf. Sie ist ein einschneidendes Erlebnis – egal, ob du die schlussmachende Person bist oder diejenige, die verlassen wurde. Wenn aus eins wieder zwei wird, können wir erstmal den Boden unter den Füßen verlieren. Manchmal fühlt es sich an, als würde uns jemand unser Herz aus dem lebendigen Leib reißen. Trennungsschmerz ist schlimm und sollte nicht unterschätzt werden. Die Länge der Beziehung ist dabei völlig unwichtig.

Wie lange dauert es, bis man sich von einer Trennung erholt hat?

Egal, ob wir eine Beziehung nach drei Wochen oder zehn Jahren beenden – wir alle gehen durch ähnliche Trennungsphasen. Laut einer Studie, welche im Oktober und November 2020 in Deutschland unter Singles durchgeführt wurde, liegt die durchschnittliche Dauer von Liebeskummer nach einer Trennung bei 12,4 Monaten. Bei den Frauen lag die durchschnittliche Dauer bei rund 12,8 Monaten und bei den Männern bei 11,9 Monaten. Das klingt ewig lang? Ja. Aber du kannst aufatmen. Nicht jeder Tag wird sich so schlimm anfühlen, wie der Moment, in dem die Trennung feststand. Es wird besser. Bereits nach wenigen Wochen oder Monaten kannst du dich schon wieder unabhängig und frei fühlen – das ist abhängig von deiner Persönlichkeit sowie der Intensität und Dauer der Beziehung. Wichtig aber ist: Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Verkrieche dich, weine dich aus und tue all das, wonach dir ist. Niemand wird dich dafür verurteilen. Liebeskummer ist schlimm und kann sogar gefährlich werden, wenn wir ihn nicht ernst nehmen. Schäme dich niemals für das, was du fühlst. Deine Gefühle und Emotionen haben eine Daseinsberechtigung. Vielleicht wurdest du verletzt. Vielleicht habt ihr euch auseinandergelebt. Was auch passiert ist, es schmerzt. Und Schmerz bedarf Heilung.

Wie man eine Trennung überwindet und ein neues Leben beginnt

In den ersten Trennungsphasen wirst du vermutlich mit Verleugnung, Gefühlschaos, Wut oder Trauer zu tun haben. All das zuzulassen wird dir bei deiner Heilung helfen. Nach einiger Zeit wirst du jedoch den Wunsch einer Neuorientierung spüren. Dem solltest du nachgehen. Lass los und blicke nach vorn, wenn du dich dazu bereit fühlst.

Wie kann ich mit der Trennung abschließen? 6 Bewältigungsstrategien

1. Akzeptanz üben

Im Allgemeinen gehen wir keine Beziehung in der Annahme an, dass wir uns irgendwann sicher wieder trennen werden. Obwohl ein Beziehungsaus keine Seltenheit ist, kann dies ein Schock für Betroffene sein. Es ist ganz natürlich, dass du das Geschehene bedauerst, dir wünscht, dass die Dinge anders gelaufen wären und dich fragst, ob du etwas hättest tun können, um es zu verhindern. Trotz dieser berechtigten Fragen bleibt die Tatsache bestehen: Die Beziehung ist beendet. Versuche, deine Gedanken sanft umzulenken, wenn du merkst, dass du in diese Richtung abdriftest. Folgende Affirmationen können dir dabei helfen:

"Die Trennung ist passiert, und das kann ich nicht ändern."

"Das Leben mag sich nicht so entwickeln, wie ich es geplant habe, und ich kann immer noch Zufriedenheit und Frieden finden.“

Akzeptanz geschieht nicht über Nacht. Sei geduldig mit dir. Das Wichtigste ist, dass du dich selbst wohlwollend behandelst, während du mit deinem Verlust fertig wirst.

2. Gib all deinen Gefühlen Raum

Zusammen mit der Akzeptanz wirst du Selbstbestätigung spüren – und das ohne sie dir von außen holen zu müssen. Wenn dein:e Ex die Trennung eingeleitet hat, vielleicht weil er oder sie nicht mehr verliebt ist, empfindest du vielleicht Wut, Groll und Trauer. Gleichzeitig liebst du ihn:sie wahrscheinlich immer noch so sehr, wie du es immer getan hast. Diese Liebe lässt sich nicht auf Knopfdruck abstellen. Wenn du dich entschieden hast, eine toxische Beziehung zu beenden, bist du vielleicht erleichtert – weil du weißt, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Aber trotzdem könnte etwas Traurigkeit in dir aufsteigen. Ganz gleich, was du fühlst – lass diese Emotionenzu. In der Zwischenzeit können Achtsamkeitspraktiken wie Meditationen deine Selbstwahrnehmung stärken und dir helfen, Raum für deine Gefühle zu schaffen.

3. Wende dich an geliebte Menschen

Wahrscheinlich brauchst du einen Raum, um deine Wut, deine Traurigkeit und deinen Schmerz loszuwerden. Freunde und Familienangehörige können einfühlsam zuhören und sowohl eine emotionale Unterstützung als auch konkrete Lösungen anbieten. Zum Beispiel eine Wohnung, Hilfe bei der Kinderbetreuung oder einfach eine aufmerksame Schulter zum Anlehnen. Denke daran, dass du deine Gefühle nicht mit Menschen teilen musst, die dich verurteilen oder dir ein schlechtes Gewissen bereiten. Versuche, nur mit Menschen in Kontakt zu treten, die dir Bestätigung, Mitgefühl und Freundlichkeit entgegenbringen.

4. Erwäge die Erweiterung deines Freundeskreises

Gemeinsame Besitztümer aufzuteilen, ist eine Sache. Aber was ist mit gemeinsamen Freund:innen? Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich im Laufe einer Beziehung ein gemeinsamer Freundeskreis ergibt. Dass bestimmte Freundschaften auch nach der Trennung noch fortbestehen, ist daher nicht immer der Fall. So kann es sein, dass du dich nach dem Ende der Beziehung einsam oder isoliert fühlst. Das Knüpfen neuer Freundschaften kann helfen, das Gefühl der Einsamkeit zu lindern und dauerhafte Möglichkeiten für soziale Kontakte zu schaffen.

5. Finde zu dir selbst zurück

Eine Trennung kann immer auch unser Selbstverständnis infrage stellen. Beziehungen verändern uns. Vielleicht stellst du jetzt fest, dass du nicht mehr derselbe Mensch bist, der du vor der Beziehung warst. Einige deiner Gewohnheiten und Vorlieben haben sich möglicherweise geändert. Wenn du nach einer Trennung deinen eigenen Weg gehst, kannst du dir Zeit nehmen, dich selbst zu entdecken und herausfinden, was deine wichtigsten Bedürfnisse sind.

6. Probiere neue Routinen aus

Nach einer Trennung stellt sich oft das Gefühl der Ziellosigkeit ein. Das lässt uns Zeit, um über "Was wäre, wenn"-Szenarien nachzudenken und in eine Spirale unangenehmer Gefühle zu geraten. Entwickle eine persönliche Routine für deine Selbstfürsorge und mache diese zu deiner täglichen Gewohnheit. Das können Spaziergänge, Yoga-Einheiten, Meditationen, Lesen oder andere tolle Beschäftigungen sein, die dir guttun.

Wann macht ein Neuanfang mit dem:der Ex Sinn?

Nach einem Beziehungsaus ist es wichtig, voneinander Abstand zu nehmen. Nur wenn wir uns vollkommen auf uns selbst fokussieren, gelingt uns der Neubeginn nach einer Trennung. Oft machen wir uns gerne etwas vor. Wir können es nicht ertragen, getrennt von der geliebten Person zu sein und täuschen freundschaftliche Gefühle vor, obwohl wir uns insgeheim eine Beziehung wünschen. So können wir nicht heilen. Alte Wunden werden immer wieder aufgerissen. Sicher gibt es die Möglichkeit, irgendwann eine Freundschaft zu führen. Doch dies benötigt Zeit. Zeit, die wir uns nehmen sollten. Um zu reflektieren, wie es zur Trennung kam und was uns an der Beziehung gestört hat. Oft malen wir uns die Vergangenheit nämlich romantischer aus, als sie es eigentlich war.

Zieht ihr beide einen Neuanfang in Form einer Beziehung in Erwägung, so solltet ihr euch ähnliche Fragen stellen. Führt ein Zwiegespräch, und teilt so eure Bedürfnisse, Wünsche, Ängste und Sorgen miteinander. Schafft neue Erinnerungen und Verbundenheit, indem ihr gemeinsame Dinge unternehmt. Wichtig bei einem Neuanfang mit dem:der Ex ist, zu kommunizieren, lernen neu zu vertrauen und vor allem: zu verzeihen.

