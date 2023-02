von Oskar Holzberg In der Kolumne unseres Paartherapeuten Oskar Holzberg dreht sich alles um typische Liebesweisheiten und ihren Wahrheitsgehalt, er seziert Sprichwörter, Songtexte und berühmte Zitate. Diesmal:

"Lieben heißt, zu geben, was man nicht hat, an jemanden, den es nicht gibt" (Jacques Lacan, französischer Psychoanalytiker)

Kurz gesagt: Es gibt einfachere Bemerkungen über die Liebe, aber wenige, die klüger sind. Unsere Wirklichkeit ist voller Illusionen, auch in der Liebe.

Jetzt mal ausführlich: "Helga, sagen Sie mir doch bitte, was Sie glauben, was Catarina so attraktiv an Ihnen fand, dass sie eine Beziehung mit Ihnen eingegangen ist. Und Sie, Catarina, sagen Sie mir doch bitte, was Sie glauben, was Helga so attraktiv an Ihnen fand, dass sie sich für Sie entschieden hat!" Wir Paartherapeuten stellen gern solche Fragen, die ein Paar an seine besseren Zeiten erinnern und die überwältigenden Gefühle, die es damals füreinander hatte. Aber diese Fragen erinnern auch daran, dass wir nicht mit dem Menschen zusammenleben, der uns so nah und vertraut ist, sondern mit dem Bild, dass wir von ihm haben.

Das erklärt auch schon die zweite Hälfte von Lacans Zitat. Der Partner, die Partnerin, mit dem bzw. der wir leben, gibt es nicht.Er oder sie existiert nur in unserer Vorstellung. Er oder sie ist ein Bild, das wir uns gemacht haben. Eine Fantasie, durch die aber die Wirklichkeit immer wieder durchbricht wie Sonnenstrahlen durch eine Wolkendecke. Oder umgekehrt: in der sich die Wolken unserer inneren Bilder immer wieder vor das Sonnenlicht der Wirklichkeit schieben – je nachdem, ob wir unser Gegenüber gerade wohlwollend idealisieren oder ihm/ihr schreckliche Eigenschaften unterstellen.

Natürlich ist das ein wechselseitiger Prozess: Ich habe ein Bild von dir, du hast ein Bild von mir. Was wir darin wahrnehmen ist ganz wesentlich von den Sehnsüchten, Wünschen, Erwartungen und Bedürfnissen bestimmt, die wir an eine Liebesbeziehung haben. Und die sind nicht gerade klein, und sie folgen alle der Melodie "Du bist mein ganzes Leben".

Das Dilemma der Liebe

Wir möchten alle mit unserer großen Liebe leben. Mit dem Menschen, von dem wir bedingungslos geliebt werden, und den wir bedingungslos lieben können. Das bringt uns in ein Dilemma. Weil es bedeutet, dass wir ja selbst ziemlich großartig sein müssten, damit wir wirklich bedingungslos geliebt werden können, wir also die Schönste, Klügste, Erotischste und Einfühlsamste sein müssten. Wären wir auch gern, sind wir aber nicht. Im Gegenteil.

Wenn wir ganz ehrlich auf uns schauen, müssten wir dann nicht jedem, den wir wahrhaftig lieben, dringend davon abraten, sich auf so ein unfertiges, widersprüchliches, fehlerhaftes Individuum einzulassen, wie wir es sind? Stattdessen geben wir unser Bestes. Versuchen Superman und Superwoman füreinander zu sein. Etwas Botox hier, eine Portion Sixpack da und immer Kanone im Bett. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Wer der Größte, der es richtig draufhat? Du und ich!

Wir wissen, dass es nicht stimmt, aber wir erfüllen es trotzdem. Wir geben einander, was wir nicht haben. Die alles erfüllende Liebe, die es nicht gibt. Nach der wir uns aber sehnen, weil wir sie möglicherweise im Bauch unserer Mutter als Einheit gefühlt haben oder ihr in der aufopferungsvollen Liebe unserer Eltern nahegekommen sind.

Möchten Sie ein wenig mehr Realität spüren? Dann stellen Sie einander doch solche Fragen wie: Was glaubst du, welche vier Eigenschaften schätze ich an dir am meisten? Vielleicht erfahren Sie, dass Sie sich gar nicht so anstrengen müssen, weil auch Sie geben, was Sie nicht haben.

Oskar Holzberg therapiert seit fast 30 Jahren Paare und schreibt darüber. Er sagt: "Liebe ist keine Illusion, aber wir haben zu viele Illusionen über die Liebe."

Oskar Holzberg, 67, berät seit über 20 Jahren in seiner Hamburger Praxis Paare und ist seit über 30 Jahren verheiratet. Sein aktuelles Buch heißt "Neue Schlüsselsätze der Liebe" (240 S., 11 Euro, DuMont). © Ilona Habben

