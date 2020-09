Der neue Beziehungs-Podcast mit Claudia und Oskar Holzberg

Im Podcast "Paaradox" spricht BRIGITTE-Redakteurin Nikola Haaks mit dem Paartherapeuten-Paar Claudia Clasen-Holzberg und Oskar Holzberg über Liebe, Beziehungsprobleme und Sex. Unbedingt mal reinhören!

„Wir passen irgendwie nicht mehr zusammen“, das sagen Paare oft, wenn sie das erste Mal in der Paartherapie bei Oskar oder Claudia Holzberg sitzen. Meinen tun sie: wir verstehen nicht mehr, was der andere eigentlich will. Wir streiten nur noch. Wir haben keinen Sex mehr. Wir nerven uns. Wir sind zwar ein gutes Team, aber das wars dann auch. Aber was steckt eigentlich wirklich dahinter?

Paaradox ist der neue Brigitte-Podcast mit dem Paartherapeuten-Paar Claudia Clasen-Holzberg und Oskar Holzberg. Die beiden üben nicht nur ihren Beruf seit über 30 Jahren aus, sondern sind auch genauso lange verheiratet. Die perfekten Voraussetzungen also, um über die Themen zu sprechen, die Paare in Beziehungen immer wieder herausfordern (oder auch scheitern lassen): zum Beispiel Kommunikation, Bindung, Streitkultur, Teufelskreise, Commitment und natürlich Sex. Claudia und Oskar werden von BRIGITTE-Ressortleiterin Nikola Haaks interviewt und erzählen nicht nur von Erlebnissen aus ihren Therapiesitzungen, sondern schonungslos auch von sich selbst. Überraschend, lustig und erkenntnisreich – egal ob Paare zwei Monate oder zwanzig Jahre zusammen sind.

Folge 1: Commitment – in guten wie in schlechten Zeiten

Commitment bedeutet: Ich bekenne mich zu dir – in guten wie in schlechten Zeiten. Am Anfang ist das noch ganz einfach, weil meistens emotional gesteuert, eben im Rausche des Verliebtseins. Später, wenn die Beziehung erste Gebrauchsspuren aufweist, ist Commitment eine bewusste Entscheidung, die wir treffen und hat mit Romantik wenig zu tun. Ist aber für eine gute Verbindung unerlässlich. Warum ist das manchmal so schwer? Wie es gelingt es? Wann ist auch mal eine Grenze erreicht? All das klärt Nikola Haaks mit dem Paartherapeuten-Paar.

Hör’ dir hier die erste Folge an