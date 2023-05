Paartherapeut verrät: Warum Liebe Zeit braucht, aber Aufschieben ihr oft schadet

von Oskar Holzberg In der Kolumne unseres Paartherapeuten Oskar Holzberg dreht sich alles um typische Liebesweisheiten und ihren Wahrheitsgehalt, er seziert Sprichwörter, Songtexte und berühmte Zitate. Diesmal:

"You can’t hurry love" (The Supremes, legendäre Soul-Pop-Girlgroup).

Kurz gesagt: Die Liebe lässt sich nicht beschleunigen. Aber wir können uns beeilen, um sie zu erhalten.

Jetzt mal ausführlich: Justus hatte eine Affäre, er ist damit aufgeflogen, und Caro ist schwer getroffen. Ihr war das gegenseitige Vertrauen in der Partnerschaft immer das Wichtigste. Jetzt ist sie so tief enttäuscht, dass sie die Beziehung ernsthaft infrage stellt. Justus spürt, dass er sie verlieren kann. Er ist bereit, sich seiner Verantwortung und ihrer Verletztheit zu stellen. Aber er möchte von ihr die Zusage, dass sie mit ihm zusammenbleiben will. Doch die kann Caro ihm nicht geben. Sie weiß gerade nicht, was mit ihrer Liebe geschieht. Sie braucht Zeit. You can’t hurry love.

Das Problem mit der Ungeduld

Liebe, so sagen wir, wächst. Wie eine Pflanze. Und bekanntlich wächst das Gras nicht schneller, wenn man daran zieht. Doch weil Liebesbindungen für uns so bedeutsam sind, bedrängen uns unsere Bedürfnisse. In der Liebe sind wir schnell ungeduldig, sei es, weil wir eine Partnerschaft schmerzlich vermissen oder weil wir in unserer Beziehung mehr Zuneigung und Sicherheit ersehnen. Außerdem sind wir mittlerweile von unserer Supermarkt-Mentalität geprägt: Was wir brauchen, das holen wir uns. Doch Gefühle stehen nicht neben den Dosenravioli. Selbst wenn uns in einer Begegnung tatsächlich der berühmte Blitz trifft: Gefühle brauchen ihre Zeit. Ob daraus eine Beziehung erwächst, können wir allenfalls fördern, aber nicht beschleunigen. Aber einen Turbo können wir in der Liebe dann doch zünden. Denn es gibt einen Express-Reparatur-Dienst für Liebesbeziehungen.

Im Miteinander gibt es ständig kleine Missverständnisse und Unachtsamkeiten. Das Grundgesetz der Kommunikation besagt, dass Kommunikation meistens schiefgeht. Die frühe Eltern-Kind-Kommunikation, so sagt die Forschung, scheitert im ersten Anlauf zu 70 Prozent. Hochstrittige Paare scheinen es häufig sogar auf 100 Prozent zu bringen. Liebe lebt davon, repariert zu werden. Und das ist der Punkt, an dem wir die Liebe beschleunigen können: Indem wir auf die kleinen Irritationen in unserer Verbindung reagieren, bevor daraus eine größere Störung wird. Wenn wir leichte Spannungen und Gereiztheit nicht ignorieren, verhindern wir, dass daraus endloser Ärger, tiefer Frust oder bodenlose Enttäuschungen erwachsen.

Sofort-Hilfe statt langem Warten

Achten wir auf die kleinen Falten, die sich zwischen den Augenbrauen unserer Partnerin bilden, und versuchen, ihren Unmut gleich zu klären? Sprechen wir den Ärger sofort an, den wir in der Reaktion des Partners zu hören glauben? Und nehmen wir umgekehrt die Frage der Partnerin ernst und antworten ihr ehrlich? Sprechen wir an, dass wir glauben, falsch verstanden worden zu sein? Holen wir uns eine Rückmeldung, sobald wir unsicher sind, und fragen nach, ob sie es so gemeint hat, wie wir es gehört haben?

Je schneller wir reparieren, umso einfacher die Reparatur. Ein kleiner Riss ist leicht zu schließen. Ist das Gewebe der Beziehung erst einmal tiefer eingerissen, dann wird es immer schwieriger, es wiederherzustellen. Wir können die Liebe nicht beschleunigen, aber uns. Wir können so achtsam und unmittelbar auf die Signale unserer Liebsten reagieren, dass Kränkungen und Ärger in den meisten Situationen gleich wieder aufgehoben werden. Es ist wie immer in der Liebe: Gefühle unterliegen nicht unserem Willen. Aber wir können sie beeinflussen. You can’t hurry love – aber viel dafür tun, dass sie sich stets schnell erholt.

Oskar Holzberg therapiert seit fast 30 Jahren Paare und schreibt darüber. Er sagt: "Liebe ist keine Illusion, aber wir haben zu viele Illusionen über die Liebe.“

Oskar Holzberg, 67, berät seit über 20 Jahren in seiner Hamburger Praxis Paare und ist seit über 30 Jahren verheiratet. Sein aktuelles Buch heißt "Neue Schlüsselsätze der Liebe" (240 S., 11 Euro, DuMont). © Ilona Habben

Dieser Text stammt aus der BRIGITTE. Holt sie euch als Abo - mit vielen Vorteilen. Hier könnt ihr sie direkt bestellen.