Persönlichkeitstest: Welche Tasse du wählst, verrät deinen Weg zum Erfolg

Jede:r definiert Erfolg anders: Es kann ein Sieg im Sport, Fortschritt in der Karriere oder eine glückliche Familie sein. Doch was ist deine persönliche Erfolgsstrategie? Mit diesem Persönlichkeitstest findest du es heraus.

Erfolg hat viele Gesichter, doch der Weg zum Ziel hängt meistens mit ähnlichen Charaktermerkmalen zusammen. Ehrgeiz, Stringenz, Kreativität, Empathie oder auch natürliche Begabung können Eigenschaften sein, die dich zum Erfolg führen. Was das mit Tassen zu tun hat? Das erfährst du jetzt.

Persönlichkeitstest: Welche Tasse du wählst, ist dein Weg zum Erfolg

Persönlichkeitstest: Welche Tasse du wählst, verrät deine Erfolgsstrategie © infobae.com

Deine Intuition ist eine Gabe, die dir mehr über deine Persönlichkeit verraten kann. Auch bei diesem visuellen Rätsel kommt sie zum Einsatz – welche Tasse spricht dich spontan am meisten an? Was deine Wahl über dich und deine Erfolgsstrategie aussagt, erfährst du im Video.

