Romantische und erotische Beziehungen sind nicht die einzigen, in denen wir eine tiefe Verbindung und Sicherheit erfahren können. An diesen Anzeichen erkennst du platonische Liebe im Gegensatz zur romantischen.

Wir alle haben verschiedenste Beziehungen in unserem Leben: Freundschaften, Liebesbeziehungen, Verwandtschaftsverhältnisse, solche mit Kollegen, Chefinnen, Ärztinnen und Therapeuten. Nicht jede Beziehung ist gleich wichtig für uns – und gleich tief. Meistens messen wir Partnerschaften, also romantischen Beziehungen, die größte Bedeutung unter diesen verschiedenen Varianten bei. Dabei können auch platonische Beziehungen uns sehr stark prägen und starke emotionale Verbindungen bedeuten.

Der Begriff platonisch geht auf den griechischen Philosophen Platon zurück, der sich unter anderem mit der Liebe und ihren höheren Formen befasst hat. Entstanden ist der Begriff der platonischen Liebe in seiner heute verwendeten Form allerdings erst lange nach Platons Lebzeiten, etwa ab der Renaissance. Wir verwenden die Formulierung heutzutage, um enge Beziehungen, auch emotionaler Art, zu bezeichnen, die keine erotische oder sexuelle Komponente haben. Mit Freund:innen etwa könnten wir platonische Liebe teilen.

Du bist unsicher, ob du die Beziehung mit einem Menschen in deinem Leben eher eine platonische oder romantische Liebe ist? Diese Merkmale sprechen für eine platonische Zuneigung.

3 Anzeichen, dass eure Liebe nicht romantisch, sondern platonisch ist

1. Die Person ist dein absoluter Lieblingsmensch, aber du fühlst dich körperlich nicht zu ihr hingezogen.

Liebe muss nicht nur auf der körperlichen Ebene stattfinden. Du kannst dich von jemandem emotional stark angezogen fühlen und/oder diesen Menschen auf einem geistigen Level sehr attraktiv finden. Das alles kann, muss aber nicht mit einer körperlichen, sexuellen Anziehung einhergehen. Wenn du die Person gerne küssen und mit ihr schlafen möchtest, dann ist es vermutlich romantische Liebe. Fühlst du dich ihr emotional und mental sehr nah, aber der körperliche Part fehlt, habt ihr vermutlich eine platonische Beziehung.

2. Du kannst zu 100 Prozent ehrlich sein und musst kein Blatt vor den Mund nehmen.

In keiner Beziehung möchten wir unser Gegenüber bewusst verletzen. Aber auch hier können wir einen Unterschied zwischen platonischer und romantischer Liebe ausmachen. Denn eine romantische Liebe ist meist sehr viel zerbrechlicher als platonische. Klar, auch eine Person, die wir platonisch lieben, wollen wir nicht vor den Kopf stoßen. Aber wenn es ein schwieriges Thema zu besprechen gibt, können wir in der Regel offener sagen, was uns auf dem Herzen liegt. In einer romantischen Beziehung kann es schneller zu irreparablen Schäden kommen, wenn wir unser Gegenüber zu sehr verletzen.

3. Du bist nicht eifersüchtig, wenn die Person mit jemand anderem flirtet.

Wenn du jemanden liebst, die Person aber nicht sexuell begehrst, dann wird es vermutlich auch weniger Probleme mit Eifersucht geben. Die meisten romantischen Beziehungen sind monogam, und je nachdem, wie unsicher und eifersüchtig die Beteiligten sind, kann es schnell zu Konflikten kommen, wenn die Sorge besteht, dass eine Seite jemand anderen attraktiv findet. Aber weil dieser Part in einer platonischen Beziehung nicht stattfindet, wird es dich vermutlich auch nicht unbedingt stören, wenn dein Gegenüber mit einer anderen Person flirtet. Natürlich kann es auch Eifersucht auf eine emotionale oder geistige Verbindung geben, aber die kommt viel seltener vor als Eifersucht auf eine sexuelle Anziehung.

Wie schon gesagt: Romantische Liebe ist nicht mehr wert als platonische – oder umgekehrt. Beide Formen haben ihre Daseinsberechtigung, und wir können in beiden Erfüllung finden. Wichtig ist nur, dass wir wissen, welche Art von Beziehung wir uns mit welchem Menschen wünschen – und das offen und ehrlich kommunizieren.

Verwendete Quellen: mindbodygreen.com, elitedaily.com