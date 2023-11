Psychologie Was sagt der “Bird Test” wirklich über deine Beziehung?

Ob in der aufkeimenden Liebe, tiefen Freundschaften oder im Familienkreis – das Verstehen der wahren Absichten unseres Gegenübers kann eine Herausforderung sein. Genau hier setzt der "Bird Test" an, ein einfaches und dennoch effektives Instrument, um die Authentizität von Beziehungen zu testen.

Insbesondere in frischen Beziehungen ist es manchmal nicht so einfach einzuschätzen, ob das Gegenüber es ernst mit uns meint und es gibt Momente, in denen wir uns fragen, ob das Interesse, das uns entgegengebracht wird, wirklich aufrichtig ist. Hier kommt der "Bird Test" ins Spiel. Dieses unkonventionelle Werkzeug ist aktuell sehr beliebt auf TikTok und spiegelt die Prinzipien von "bids for connection" wider, wie sie von Paartherapeut John Gottman beschrieben werden.

Psychologie: Der "Bird Test" für Klarheit in frischen Beziehungen

Der "Bird Test" ermöglicht es, unauffällig herauszufinden, ob die Verbindung zu unserem Gegenüber wirklich tiefgreifend ist. Wie du beim nächsten Spaziergang oder gemütlichen Kaffeetreffen also subtile Signale über die Dynamik deiner Beziehungen testen kannst, zeigen wir im Video.

Quelle: brigitte.de | psychologytoday.com