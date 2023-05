Psychologie: 3 Dinge, über die nur wirklich glückliche Paare sprechen

von Pia Klaus Ob ein Paar wirklich glücklich ist, zeigt sich nicht nur in seinem Verhalten, sondern auch in der Art, wie es über sich und seine Beziehung spricht. Seht hier, welche Themen in soliden Partnerschaften auch nach außen kein Tabu sind.

Was zeichnet eine wirklich glückliche Partnerschaft aus? Darüber könnte man vermutlich unendlich viele Beziehungsratgeber schreiben, aber ein Indiz ist, über welche Aspekte ihres gemeinsamen Lebens die Partner auch offen mit Außenstehenden sprechen. Tatsächlich sind manche Themen ein sicheres Zeichen für Glück in der Liebe, wenn sie ein selbstverständliches Gesprächsthema mit Freunden und Familie sind.

Darüber sprechen nur wirklich glückliche Paare

Fakt ist: Auf die Frage, was ihnen in einer Beziehung besonders wichtig ist, geben viele die Tatsache an, über alles miteinander sprechen zu können. Ob eine Partnerschaft jedoch wirklich glücklich ist, hängt nicht nur davon ab, was unter vier Augen thematisiert wird, sondern auch von den Themen, die mit anderen besprochen werden. Drei Themen, die Paare nur preisgeben, wenn sie gut miteinander harmonieren, verraten wir euch im Video.