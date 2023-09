von Leonie Waldeck Liebe ohne Grenzen: Ist bedingungslose Liebe in einer Partnerschaft wirklich der Idealzustand? Hier sind drei ermutigende Gründe dafür, warum es sogar sehr gut sein kann, einander nicht komplett ohne wenn und aber zu lieben.

Als Menschen streben wir häufig nach Vollkommenheit: Neben dem perfekten Leben und dem perfekten Job, sehnen wir uns häufig auch nach der perfekten Liebe. Umso mehr kann es dann schmerzen, wenn diese Idealvorstellung in der Realität nicht zutrifft und wir uns dabei ertappen, nicht alles durchgehend durch die rosarote Brille zu sehen. Aber keine Sorge: Auf dem persönlichen Entwicklungsweg ist es völlig in Ordnung, das anzuerkennen und zu akzeptieren, dass wir nicht jede:n bedingungslos lieben können.

Psychologie: 3 Gründe, warum bedingungslose Liebe nicht immer eine gute Idee ist

Ist es an der Zeit, unser Streben nach Zuneigung ohne jeden Vorbehalt zu überdenken? Diese Ansicht vertritt die renommierte Psychologin und Bestseller-Autorin Dr. Anodea Judith. In ihrem Seminar „Clearing The Seven Windows To The Soul” erklärt sie, warum die Suche nach Perfektion uns von der Realität der bedingungslosen Liebe entfernen kann. Bereit für eine neue Sichtweise? Klickt auf das Video und erfahrt, warum bedingungslose Liebe nicht immer die beste Wahl ist.

