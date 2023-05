von Jeanine Insam "Communication is Key" - wenn es doch nur so einfach wäre! Schlechte Kommunikation kann einer Beziehung auf Dauer großen Schaden zufügen – vor allem drei Verhaltensweisen sind pures Gift für jede Partnerschaft.

Ein falsches Wort kann viel Schaden anrichten – egal, ob in Freundschaft, Familie oder Partnerschaft. Schlimmer aber sind Angewohnheiten, die wir vielleicht selbst gar nicht bemerken, die aber in unserer Kommunikation prompt abwertende Signale an unser Gegenüber senden – und jede Beziehung schleichend immer mehr vergiften.

Psychologie: 3 Kommunikationsfehler, die du vermeiden solltest

Hin und wieder kann uns allen der ein oder andere Fehler unterlaufen, wenn wir einen Konflikt austragen - und das ist auch okay! Welche drei Arten der Kommunikation du aber generell lieber vermeiden solltest, siehst du im Video.

