Du wachst schweißgebadet und mit klopfendem Herzen auf und greifst nervös neben dich … Puh, dein Schatz liegt noch neben dir! Der Traum war so lebensecht: Gerade hat dir dein Gehirn noch weismachen wollen, ihr hättet euch getrennt. Aber wieso träumst du so etwas? Ihr seid doch glücklich in der Beziehung – oder? Das können die Gründe dafür sein, wenn du von einer Trennung träumst.

3 mögliche Gründe, warum du träumst, dass ihr euch trennt

1. Du fühlst dich nicht sicher

Vielleicht seid ihr noch nicht so lange zusammen, oder die Beziehung hat sich in letzter Zeit verändert? Ein möglicher Grund, warum du von einer Trennung träumst, kann Unsicherheit sein. Wenn die Liebe noch frisch ist, ist eine gewisse Unsicherheit natürlich – schließlich baut sich das Vertrauen erst mit der Zeit auf. Und auch im Verlauf der Beziehung können Veränderungen aufkommen, im Verhalten deines:deiner Partner:in, in deinen Gefühlen oder in den äußeren Umständen. All das kann dazu führen, dass du dich in der Partnerschaft gerade nicht mehr so sicher fühlst. Am besten sprichst du deinen Schatz auf deine Gefühle und Gedanken an.

2. Du verarbeitest Familien-Traumata

Dein Trennungstraum muss nicht unbedingt etwas mit deiner aktuellen Partnerschaft zu tun haben. Es ist auch gut möglich, dass du Themen und Schwierigkeiten in anderen Beziehungen deines Lebens hast und sie in deinem Traum verarbeitest. Vielleicht ändern sich auch gerade Beziehungen etwa zu deinen Eltern oder Geschwistern oder du bist an einem Punkt angelangt, an dem du schwierige Situationen und Traumata aus deiner Kindheit aufarbeitest. All das kann sich im Traum manifestieren, dein Gehirn bewältigt solche Themen möglicherweise im sicheren Umfeld deiner aktuellen Partnerschaft.

3. Du bist unzufrieden mit der Beziehung

Der letzte mögliche Grund ist recht simpel: Du fühlst dich in deiner Beziehung aktuell nicht mehr wohl und träumst deshalb von ihrem Ende. Vielleicht sehnst du dich auch nur nach mehr Unabhängigkeit. Beides muss nicht zwangsläufig zum tatsächlichen Liebes-Aus führen, vielmehr kann ein solcher Traum auch ein Hinweis sein, dass etwas schiefläuft – etwas, das ihr gemeinsam lösen könnt. Vielleicht wünschst du dir einfach, dass du und dein:e Partner:in aus bestimmten Mustern innerhalb der Beziehung ausbrecht. Horche in dich hinein: Wie möchtest du deine Beziehung gestalten? Was könnt ihr gemeinsam tun, damit deine Bedürfnisse – und natürlich die deines Schatzes – erfüllt werden?

Egal, ob einer dieser Gründe dahintersteckt, dass du von einer Trennung träumst oder ob dich etwas ganz anderes beschäftigt – der Traum muss nicht in jedem Fall bedeuten, dass das Ende deiner Beziehung unmittelbar bevorsteht. "Träume sind oft Chancen, Probleme und Situationen zu verarbeiten, die uns beschäftigen", erklärt die Psychologin Dr. LeslieBeth Wish gegenüber "Elite Daily". "Wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass das 'Skript' unseres Traums eine Vorhersage oder eine Warnung ist, dass wir etwas Bestimmtes tun sollten. Träume sind keine Hellseher."

Verwendete Quellen: elitedaily.com, glamour.co.uk