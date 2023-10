Du hast das Gefühl, dass dein Freund wütend auf dich ist oder dass deine Partnerin enttäuscht von dir ist – auch wenn sie dir das nicht sagen? An diesen Anzeichen kannst du erkennen, ob du dein Gegenüber unbewusst verletzt hast.

In Beziehungen, egal, ob in romantischen, freundschaftlichen, beruflichen oder familiären, kommt es früher oder später zu Verletzungen. Im Idealfall passiert das natürlich nicht absichtlich. Aber wir alle werden hin und wieder verletzt, und auch wir verletzen manchmal unsere Mitmenschen. Solange es keine zu tiefen Wunden sind, die unsere Worte oder Taten hinterlassen haben, können wir das meist wieder geradebiegen. Wir entschuldigen uns bei unserer Freundin oder unserem Partner und können so wieder in die Zukunft blicken.

Was aber, wenn wir gar nicht wissen, dass wir unserem Gegenüber wehgetan haben? Wenn uns gar nicht bewusst ist, dass etwas, das wir in einem unbedachten Moment gesagt haben, ein blöder Witz vielleicht oder eine Handlung, die Gefühle eines anderen Menschen verletzt haben? Im Idealfall würde die Person uns natürlich direkt sagen, was sie stört, anstatt unsere Nachrichten oder Fragen zu ignorieren oder schnippisch zu reagieren. Aber es gibt Menschen, denen das einfach nicht so leichtfällt.

Das Gute ist: Wer über ein wenig Empathie und Beobachtungsgabe verfügt, kann an einigen Signalen leicht erkennen, dass er:sie jemanden vor den Kopf gestoßen hat.

Daran merkst du, dass du dein Gegenüber (unbewusst) verletzt hast

1. Funkstille

Deine Freundin antwortet nicht mehr oder nur noch sehr kurz angebunden? Vielleicht ist sie einfach nur im Stress – vielleicht ist sie aber auch verletzt von deinen Worten oder Taten. Spätestens wenn mehrere deiner Nachrichten unbeantwortet geblieben sind, ist das häufig ein Zeichen dafür, dass etwas im Busch ist.

2. Passiv-aggressives Verhalten

Eine typische Reaktion auf Verletzungen können sarkastische oder zickige Kommentare à la "Du bist ja heute ausnahmsweise mal pünktlich" sein. Auch fiese Witze auf deine Kosten in einer Gruppe können signalisieren, dass die Person ein Hühnchen mit dir zu rupfen hat. Eine weitere Nuance von passiv-aggressivem Verhalten: Schweigen. Anstatt das Problem offen anzusprechen, zeigt dein Gegenüber dir so, dass etwas nicht in Ordnung ist.

3. Körpersprache

Auch die Körpersprache deines Gegenübers kann sehr aufschlussreich sein. Schaut die Person dir beispielsweise nicht direkt in die Augen, sondern immer an dir vorbei, kann das ein Signal dafür sein, dass etwas im Argen liegt. Ebenso, wenn sie dir nicht direkt zugewandt ist, sondern sich von dir wegdreht. Verschränkte Arme können ebenfalls eine Abwehrhaltung signalisieren.

Auch wenn es für beide Seiten einfacher wäre, wenn dein Gegenüber dir direkt sagen würde, was los ist: Wenn dir etwas an der Beziehung mit der Person liegt, kann es sinnvoll sein, auf diese Zeichen zu achten und sie direkt zu fragen, ob du sie verletzt hast. So könnt ihr den Konflikt möglichst schnell klären und das Problem aus der Welt schaffen.

