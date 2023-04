Haben dich deine Freund:innen schon häufiger kritisiert oder wenden sich sogar von dir ab? Im Video erfährst du die Warnzeichen, an denen du erkennst, ob du eine schlechte Freundin bist – und was du jetzt dagegen tun kannst.

In Freundschaften macht jeder mal Fehler. Das ist völlig normal. Aber es gibt bestimmte Eigenschaften, die eine:n schlechte:n Freund:in ausmachen. Und seien wir mal ehrlich: Das will keiner von uns sein.

Toxische Beziehungen: Bin ich etwa eine schlechte Freundin?

Doch schaust du in den Spiegel und hinterfragst dein Handeln? Habe ich mich richtig verhalten? Hat es einen Grund, wieso sich die eine Freundin immer weniger meldet? Liegt es vielleicht an mir? An welchen Warnzeichen du erkennst, ob du womöglich kein:e gute:r Freund:in bist und was du daran ändern kannst, siehst du im Video.