Kennt ihr auch Menschen, die immer recht haben müssen, selbst wenn es auf Kosten von Verständnis und Empathie geht? Oder solche, die ihre eigenen Reaktionen und Gefühle ausschließlich anderen in die Schuhe zu schieben, anstatt sie zu reflektieren? Das könnte ein Hinweis auf mangelnde emotionale Intelligenz sein.

Was ist eigentlich Intelligenz? Vielleicht kommt euch der Begriff IQ, der Intelligenzquotient, in den Sinn, der ein empirisches Maß für die intellektuelle Leistungsfähigkeit ist. Es gibt jedoch weitaus mehr Arten von Intelligenz – eine davon ist der emotionale Quotient, auch bekannt als EQ. Dieser EQ gibt einen Hinweis auf die persönlichen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten einer Person, auch bekannt als Soft Skills. Er spielt eine wesentliche Rolle dabei, wie wir Gefühle wahrnehmen, verstehen und ausdrücken.

Psychologie: Wie äußert sich emotionale Intelligenz?

Viele Menschen bringen die Emotionale Intelligenz auf eine simple Formel: Mit einem hohen IQ kommt man gut in der Schule an, mit dem EQ kommt man gut durchs Leben. Das stimmt so pauschal natürlich nicht immer, aber ein Mangel an emotionaler Intelligenz macht das Miteinander mit Menschen definitiv sehr herausfordernd. Woran ihr erkennt, dass es einer Person an emotionaler Intelligenz mangelt und ob etwas dagegen getan werden kann, seht ihr im Video.