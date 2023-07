Wenn wir sehr unsicher sind, kann sich das negativ auf unsere Beziehung auswirken und in einen regelrechten Teufelskreis führen. Daran erkennst du, dass du dich nicht sicher fühlst.

Vertrauen und ein Gefühl von Sicherheit bauen sich in Beziehungen langsam auf. Wenn wir unseren Schatz noch nicht lange kennen, vertrauen wir ihm in der Regel noch nicht blind. Was aber, wenn du ihm auch nach vielen gemeinsamen Jahren nicht über den Weg traust? Denn es gibt auch Persönlichkeiten, die in einer längeren, eigentlich stabilen Partnerschaft von einem Gefühl der Unsicherheit geplagt werden. Das hat dann häufig wenig mit der anderen Person, sondern mehr mit uns selbst und möglichen Traumata zu tun. An diesen Zeichen erkennst du, dass du dich in deiner Beziehung nicht sicher fühlst.

Diese subtilen Anzeichen deuten auf Unsicherheit in der Beziehung hin

1. Du brauchst ständig Bestätigung

"Liebst du mich?", "Findest du mich noch attraktiv?" – solche Fragen können beim ersten Mal niedlich sein. Irgendwann wird sich die gefragte Person aber vermutlich unter Druck gesetzt fühlen, vor allem wenn offenbar keine Antwort zufriedenstellend ist. Suchst du permanent Bestätigung, dass dein Schatz dich noch liebt und dass alles okay ist? Vermutlich fühlst du dich nicht sicher genug.

2. Du suchst nach der Katastrophe

Diese Verhaltensweise kann auch noch einen Schritt weitergehen: Es gibt Menschen, die nicht nur ständig wissen wollen, ob ihr Gegenüber sie liebt, sondern die aktiv nach Zeichen suchen, dass das nicht mehr der Fall ist. Dein Partner antwortet ein paar Stunden nicht auf deine Nachricht? Du bist überzeugt davon, dass er eine Neue hat und sich von dir trennen will – dabei hat er vermutlich einfach nur viel bei der Arbeit zu tun oder ist vielleicht beim Sport.

3. Du hältst Abstand

Die beste Methode, um nicht verletzt zu werden? Niemanden so nah an dich heranlassen, dass man dir wehtun kann. Kommt dir bekannt vor? Dieses Beziehungsmuster könnte ebenfalls ein Zeichen von Unsicherheit sein. Vielleicht hast du unbewusst das Gefühl, dass du nicht liebenswert bist und hältst potenzielle Partner:innen deshalb lieber auf Abstand.

4. Du willst alles kontrollieren

Ein typisches Symptom von starker Unsicherheit kann Kontrollzwang sein. Wenn jemand sich nicht sicher fühlt, versucht diese Person vielleicht, ihre:n Partner:in zu beherrschen. Sie entscheidet, was man zusammen unternimmt, möglicherweise respektiert sie die Grenzen ihres Gegenübers nicht und liest unerlaubt Nachrichten auf dem Handy. All solchen Verhaltensweisen liegt häufig ein Gefühl der Unsicherheit und dessen Überkompensation zugrunde.

5. Du nimmst alles persönlich

Weil eine unsichere Person davon ausgeht, dass die Welt gegen sie ist, geht sie immer vom Schlimmsten aus. Wenn dein:e Partner:in ein Treffen verschiebt, weil er:sie länger arbeiten muss, gehst du sofort davon aus, dass sie nicht mehr mit dir zusammen sein will. Du nimmst Kleinigkeiten persönlich, die nichts mit dir zu haben müssen. Wegen Nichtigkeiten beleidigt zu sein, ist eines der subtilen Anzeichen dafür, dass eine Person sich in der Beziehung nicht sicher fühlt.

