Beziehungsangst verhindert viele Bindungen, bevor sie überhaupt eine Chance haben können. Im Video erfährst du, welche Gründe oft dafür sorgen, dass schon der Gedanke an eine Beziehung unruhig macht.

Die meisten von uns sehnen sich innerlich nach Liebe, nach einer innigen Bindung und Vertrautheit mit einem anderen Menschen, mit dem man gemeinsam durchs Leben geht. Warum also ziehen sich so viele Leute völlig zurück, sobald sich aus einer Bekanntschaft etwas Ernsteres entwickeln könnte? Das liegt häufig an ihrer Beziehungsangst, die sie auf Distanz gehen lässt. Die Ursachen dafür sind vielfältig – im Video erfährst du sechs häufige Gründe, die zu Beziehungsangst führen können.

