Psychologie: 7 Sätze, die du nie zu jemandem mit Liebeskummer sagen solltest

Wenn ein:e Freund:in an Liebeskummer leidet, ist es oft gar nicht so leicht, die richtigen Worte zu finden – sieben Sätze solltest du dabei jedoch unbedingt vermeiden.

Besonders in schweren Zeiten möchten wir unseren Liebsten mit Rat, Tat und vor allem viel Trost zur Seite stehen. Doch sehen wir jemanden leiden, fällt es uns oft schwer, die richtigen Worte zu finden.

Psychologie: Herzschmerz lindern – und diese Fettnäpfchen vermeiden

Denn auch wenn man natürlich nur das Beste für seine:n Freund:in will, rutscht einem in so einer Situation schnell das Falsche raus – und verschlimmert das Leid so unbeabsichtigt nur noch weiter. Vor allem sieben Sätze streuen bei Herzschmerz-Problemen weiteres Salz in die Wunde. Welche das sind, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: instagram.com