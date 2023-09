Manchmal ist es gar nicht so leicht, die Grenze zwischen gesunder und ungesunder Eifersucht zu ziehen. Eine Unterscheidungshilfe.

Die meisten von uns sind hin und wieder eifersüchtig. Das kann in der Partnerschaft sein, wenn unser Schatz viel Aufmerksamkeit von jemand anderem bekommt – oder er jemand anderem (zu) viel Aufmerksamkeit schenkt. Aber auch in Freundschaften können Gefühle der Eifersucht aufkommen, wenn etwa eine liebe Freundin viel Zeit mit einer anderen Freundin verbringt oder einen neuen Partner hat. Dasselbe gilt für alle Lebensbereiche, auch für unseren Beruf. Vielleicht sind wir eifersüchtig auf die neue Kollegin, die den Job bekommen hat, auf den wir uns auch beworben haben.

Gefühle der Eifersucht sind eine normale menschliche Reaktion. Und sie können durchaus hilfreich sein. Schließlich teilen sie uns – wie alle Gefühle – etwas mit: dass unsere Grenzen überschritten wurden oder dass wir uns etwas Bestimmtes wünschen, zum Beispiel. Allerdings gibt es Ausprägungen, die durchaus problematisch werden können. Wenn wir heimlich das Telefon unseres Schatzes kontrollieren oder nicht ertragen können, wenn er sich alleine mit Freund:innen trifft, dann wird die Eifersucht langfristig sicher unserer Beziehung schaden.

Warum sind wir überhaupt eifersüchtig?

Vieles beeinflusst, wie eifersüchtig wir beispielsweise in einer Partnerschaft sind: unser Bindungsstil und andere Prägungen aus der Kindheit oder Erfahrungen in der letzten Beziehung etwa. Hat unser:e Ex uns betrogen, kann das dafür sorgen, dass wir unserem neuen Schatz gegenüber schneller misstrauisch sind. Wenn wir von unseren Eltern kein Gefühl der Sicherheit gelernt haben, kann das ebenfalls zu starker Eifersucht führen.

Aber auch, wie sicher wir uns in dieser konkreten Beziehung (oder Freundschaft) fühlen, kann den Grad unserer Eifersucht beeinflussen. Fühlen wir uns von unserem Schatz wertgeschätzt und sind uns seiner Gefühle sicher, gibt uns das weniger Grund zur Eifersucht, als wenn jemand nur ungern über die eigenen Emotionen und Gedanken spricht und generell wenig von sich preisgibt. Kommunikation ist das A und O, damit wir uns in einer Beziehung sicher und gefestigt fühlen.

Wann ist Eifersucht gesund und wann toxisch?

Du bist nicht sicher, ob deine Eifersucht auf der Skala eher im grünen Bereich des Gesunden oder im roten Bereich des Toxischen liegt? Der wichtigste Aspekt für die Unterscheidung, ob Eifersucht gesund oder problematisch ist, ist unser Umgang damit. Gesunde, natürliche Eifersucht, die die meisten Menschen kennen und hin und wieder verspüren, dauert in der Regel nicht lang an, und wir ordnen das Gefühl richtig ein. Wir erkennen, dass wir gerade eifersüchtig sind, und verstehen, was der Auslöser dafür ist.

Ungesunde Eifersucht dagegen kommt oft sehr plötzlich und explodiert förmlich. Wir reflektieren die Emotion nicht, sondern verspüren ein starkes Bedürfnis, die andere Person und die Situation zu kontrollieren – dem wir auch sofort nachgeben.

Es kann also helfen, sehr achtsam in uns hineinzuhören, wenn wir eifersüchtig sind. Erst einmal ist wichtig, was der Auslöser für die Eifersucht ist. Hast du einen rationalen Grund für dein Misstrauen? Also flirtet dein:e Partner:in etwa vor deinen Augen offensiv und inklusive Körperkontakt mit jemand anderem? Zwar muss das noch nicht heißen, dass er:sie dich wirklich betrügt, aber wenn ein solches Verhalten wiederholt ein Thema zwischen euch war und dein Schatz deine Gefühle nicht ernst nimmt, ist es zumindest verständlich, dass du verletzt bist. Aber falls du wegen einer Kleinigkeit schon durch die Decke gehst – etwa, wenn dein:e Partner:in sich mit einem Kumpel trifft –, dann kann das auf eine ungesunde Eifersucht hindeuten.

Achtsamer Umgang mit Eifersucht

Spüre weiter in dich hinein: Wie fühlt sich die Eifersucht an? Ist sie eher ein subtiles Gefühl oder fühlt es sich an, als würde die Emotion dich komplett einnehmen? Hast du das Gefühl, sofort handeln zu müssen, also beispielsweise deine:n Partner:in mit deinem Misstrauen zu konfrontieren, heimlich seinen:ihren Nachrichtenverlauf zu lesen oder eine andere Kurzschlussreaktion? Oder fühlt es sich an, als wärst du noch Herr der Lage und könntest bewusst entscheiden, wie du mit der Emotion umgehst?

Diese Unterscheidung ist sehr wichtig. Denn hast du das Gefühl, dass die Eifersucht dich kontrolliert und du dich ihr ausgeliefert fühlst, kann es gut sein, dass ein tieferes Problem dahintersteckt. In diesem Fall kann es hilfreich sein, in einem therapeutischen Rahmen darüber zu sprechen und der extremen Eifersucht auf den Grund zu gehen. Denn letztlich hat starke Eifersucht meistens mehr mit uns selbst und unseren Prägungen zu tun als mit unserem Gegenüber.

