Beziehung Paartherapeut unterscheidet drei Level der Kommunikation – auf welchem seid ihr?

Wenn zwei Menschen erfolgreich und friedlich miteinander kommunizieren können, ist das eine gute Voraussetzung für eine harmonische Beziehung. Doch was genau heißt das? Der Therapeut Robert Taibbi unterscheidet drei Level der Kommunikation, die zur Einordnung weiterhelfen können.

Wer nicht mit anderen Menschen kommunizieren kann, hat in der Regel ein Problem – denn nahezu all unsere Beziehungen beruhen auf Kommunikation. Besonders für unsere intimen, persönlichen Beziehungen wie Partnerschaften und Freundschaften ist entscheidend, wie (erfolgreich) wir miteinander kommunizieren und uns austauschen. Normalerweise ist Kommunikation eine Teamleistung, das heißt, beide oder alle Beteiligten tragen dazu bei, dass sie funktioniert oder nicht funktioniert.

Wir können unsere Kommunikationsfähigkeiten verbessern und uns im Laufe einer Beziehung aufeinander einspielen, also sozusagen unsere Teamleistung steigern. Der Autor und Therapeut Robert Taibbi unterscheidet basierend auf seiner Erfahrung aus der Arbeit mit Paaren und Familien drei Stufen der Kommunikation, die Menschen in einer engen Beziehung hinaufklettern oder auf denen sie feststecken können. Diese Stufen zu kennen und wahrzunehmen, kann beim Klettern helfen.

Drei Level der Kommunikation: Auf welchem seid ihr?

Level 1: Eine Fahrt ins Leere

Befinden sich zwei Menschen auf Kommunikationslevel 1 nach Robert Taibbi, haben sie typischerweise gar keine Ahnung, worum es bei ihrem Gespräch oder ihrer Auseinandersetzung überhaupt geht und was sie damit erreichen wollen. Was ist der Punkt? Was wollen wir klären? Diese Fragen verlieren die Beteiligten dem Experten zufolge aus den Augen oder haben sie von Anfang an nicht auf dem Schirm. So nehmen die meisten Gespräche einen Verlauf, in dem jede Seite lediglich möglichst viel loswerden und die andere Seite auf den eigenen Stand bringen möchte.

Level 2: Eine Fahrt nach Straßenplan

Kommunikationslevel 2 bedeutet für Robert Taibbi, wenn zwei Menschen zwar wissen, worum es ihnen bei einem Austausch geht, sie allerdings immer wieder vom Weg abkommen und sich selbst daran erinnern müssen, dass sie ein Ziel haben und wie sie dorthin gelangen. Typisch für Gespräche oder Auseinandersetzungen auf diesem Level seien laut dem Therapeuten Äußerungen wie "darum geht es jetzt nicht" oder "lass uns nicht auch noch damit anfangen". Auf dieser Stufe entwickeln die Beteiligten bereits ein Bewusstsein für ihre Kommunikationsgewohnheiten, -schwächen und -stärken und erfüllen somit bereits die Voraussetzung dafür, sich weiterentwickeln zu können.

Level 3: Auf der Überholspur

Wer es auf das Kommunikationslevel 3 nach Robert Taibbi gebracht hat, kann dem Therapeuten zufolge sicher und unfallfrei miteinander kommunizieren und sich austauschen. Ob Diskussionen über den Haushalt, Gespräche über Erlebnisse, Gefühle, Pläne oder Wünsche, auf dieser Stufe kommunizieren eindeutig Fortgeschrittene, die wunde Punkte, Missverständnisse und Konfliktpotentiale gekonnt berücksichtigen und darauf eingehen, ohne dabei das Ziel aus den Augen zu verlieren oder vom Weg abzudriften. Dieses Level erreicht zu haben, bedeutet, dass zwei Menschen sehr weit zusammen gekommen sind – und beste Chancen haben, noch sehr viel weiter zu gehen.

Verwendete Quelle: psychologytoday.com