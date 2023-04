Du gibst dir selbst die Schuld, weil dein:e Partner:in untreu war? Ein Fehler, sagt Beziehungs-Coachin Dina Strada. Die Gründe für Untreue liegen in der Person, die aus der Beziehung ausbricht.

Du hast nichts falsch gemacht. Du hast ihn nicht von dir weggetrieben. Du hast sie nicht erstickt mit deinen Erwartungen. Du warst keine schlechte Liebhaber:in und bist nicht plötzlich sterbenslangweilig geworden. Du hast ihm auch nicht zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Glaubst du, dass du es verdient hast, dass dein:e Liebste:r dich betrügt?

Es hat nichts mit dir zu tun

Wenn ja, kannst du aufhören, dir das Hirn zu zermartern. Denn du wirst dir vermutlich trotzdem nicht erklären können, was genau du falsch gemacht hast. Denn es hatte nichts mit dir zu tun. Niemand wird untreu, weil wir irgendwas getan oder nicht getan haben. Das zumindest sagt Dina Strada, Beziehungs-Coachin aus Hollywood, die selbst betrogen wurde und zu der viele Klient:innen kommen, weil sie selbst betrügen oder betrogen worden sind.

Klingt ungewohnt? Schließlich sind wir daran gewöhnt, die Schuld bei uns zu suchen. Doch Menschen betrügen aus Defiziten heraus, die in ihnen selbst schlummern. Und es sind gar nicht so wenige: Knapp ein Drittel der Frauen ist mindestens einmal in einer Beziehung fremdgegangen, unter den Männern sind es laut Statista 27 Prozent.

Strada sagt: Menschen betrügen aus vielen Gründen, die nichts mit dem:der Partner:in zu tun haben. Wegen ihres Egos und aus dem Bedürfnis heraus, sich begehrt zu fühlen. Weil sie von ihrem Leben gelangweilt sind und eine Affäre aufregend ist und sie sich wieder lebendig fühlen können. Sie betrügen, weil sie ein geringes Selbstwertgefühl haben und sich immer wieder neu beweisen müssen, dass sie liebenswert sind. Oder weil der:die Partner:in ihre Leere nicht füllen kann. Oft haben wir die unrealistische Erwartung, dass die Person, mit der wir in einer Beziehung sind, uns glücklich machen muss. Wenn sie das nicht tut und jemand Neues auftaucht, der uns aufmerksam zuhört, unser Ego streichelt und uns von der eigenen Leere ablenkt, können wir nicht anders, als uns hingezogen zu fühlen.

Es gehen auch Menschen fremd, die ihre:n Partner:in lieben

Allerdings räumt Strada ein, dass es auch andere Fälle gibt. Denn ein Paar zu sein, bedeutet, dass beide dafür verantwortlich sind, was in der Beziehung geschieht. Und wenn unser:e Partner:in uns gesagt hat, dass er:sie mit bestimmten Aspekten der Beziehung unzufrieden ist und wir keine Anstrengungen unternommen haben, etwas zu ändern, haben wir eine Situation geschaffen, in der der:die Partner:in möglicherweise Aufmerksamkeit bei jemand anderem sucht. Auch, wenn in einer Beziehung emotionaler oder physischer Missbrauch stattfindet, sieht die Sache etwas anders aus.

Dennoch: Bei ihrer Arbeit als Beziehungs-Coachin hat Strada festgestellt, dass nahezu alle Betrügenden zugaben, dass die Gründe für ihre Untreue mehr mit ihnen selbst zu tun haben als mit ihre:r Partner:in. Und: Es gehen auch Menschen fremd, die ihre:n Partner:in lieben und nicht verlieren wollen. Strada resümiert:

Erlaube ihnen, dir die Schuld zu geben, so viel sie wollen. Weil diese Schuld nur eine Projektion ist. Es ist eine mangelnde Bereitschaft, sich selbst, ihren Charakter und ihre eigenen Muster zu betrachten. Du hast nichts getan, dass du es verdient hast.

Wir sollten daher aufhören, die Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen, die unser:e Partner:in getroffen hat. Selbstkritik in der Beziehung kann natürlich nie schaden – doch die Gründe für die Untreue des:der Partner:in allein bei sich selbst zu suchen, ist zweifellos der falsche Weg.

Quellen: Elephant Journal, Statista