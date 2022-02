Unter einer Rebound Beziehung wird eine Partnerschaft verstanden, die kurze Zeit nach einer Trennung eingegangen wird. Woran du sie erkennst und wie lange sie hält, erfährst du hier.

Rebound Beziehung: Was ist das?

Eine Beziehung nimmt ein natürliches Ende, zwei Menschen beenden ihre Partnerschaft und gehen ab jetzt getrennte Wege. Aus Erfahrungen oder Erzählungen wissen wir, dass manche Menschen sich nun in einer Trauerphase befinden, der zerbrochenen Beziehung nachtrauern und viel weinen. Das letzte, woran sie jetzt denken können, ist, sich sofort in eine neue Beziehung zu stürzen, um den Schmerz zu unterdrücken.

In einer Rebound Beziehung geschieht genau das. Ein oder eine Partner:in geht kurze Zeit nach der Trennung eine neue Beziehung ein und nutzt diese als Trostpflaster. Eine Studie der Indiana State University fand heraus, dass Menschen, die sich in eine Rebound Beziehung begeben, ihre Ansprüche an den/die neue/n Partner:in minimieren. Eine Rebound Beziehung fängt den „Abprall“ der alten Beziehung auf und soll vorrangig vom Trennungsschmerz ablenken.

Laut einer weiteren Studie von ElitePartner nutzen acht Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer Rebound Beziehungen, um ihrem Selbstwert etwas Gutes zu tun.

Vorteile einer Rebound Beziehung

Eine Rebound Beziehung macht selbstbewusster, attraktiver und minimiert die Stressfaktoren einer Trennung, fand eine Studie des Queens College of New York und der University of Illinois heraus. Singles, die sich der Verarbeitung der Trennung hingaben, waren deutlich unglücklicher.

Eine Rebound Beziehung kann uns also seelischen Schmerz und ein vermindertes Selbstwertgefühl ersparen? Klingt nach einem Geheimrezept, das wir schon immer gesucht haben. Gäbe es nicht einiges zu beachten.

Erst einmal kommt es stark auf den Persönlichkeitstypen an. Nicht jeder Mensch kann sich nach einer Beziehung sofort in die nächste stürzen. Außerdem ist die Trauerphase wichtig, um Wunden heilen zu lassen und aus der vergangenen Beziehung zu lernen. Eine Übergangspartnerschaft sollte zudem von Anfang an offen kommuniziert werden. Aus den Studienergebnissen ging hervor, dass Menschen in einer Rebound Beziehung in den wenigsten Fällen eine gemeinsame Zukunft planen. Der/die neue Partner:in wird selten dem Freundeskreis vorgestellt. Die Beziehung wird von Tag zu Tag gelebt, meist wird nicht einmal das nächste Wochenende geplant.

Rebound Beziehung erkennen: 8 Anzeichen

Nun kann es natürlich auch vorkommen, dass du ein/e neue Partner:in kennenlernst, ohne zu wissen, dass er oder sie eine Rebound Beziehung mit dir führt. Oder du bist ein/e Rebounder:in, ohne es zu erkennen. Wir haben 8 Anzeichen für dich, an denen du eine typische Rebound Beziehung erkennst:

Auf eine Trennung folgt die nächste Beziehung: Das eindeutigste Anzeichen, dass du dich womöglich in einer Rebound Beziehung befindest, ist der Beziehungsbeginn kurz nach einer Trennung. Natürlich können sich aus Rebound Beziehungen auch langfristige Beziehungen entwickeln, doch das ist zu Beginn noch nicht abzusehen. Ihr plant nicht miteinander: Wie ebenfalls erwähnt, wird die Rebound Beziehung durch fehlendes Planen charakterisiert. Ihr plant keine gemeinsamen Reisen, Restaurantbesuche und trefft euch spontan ohne große Vorlaufzeit. Die emotionale Ebene fehlt: Ihr genießt möglicherweise die Körperlichkeiten miteinander, doch tiefgehende Gespräche und die emotionale Verbindung zueinander werden nicht aufgebaut. Außerdem erfahrt ihr nicht viel übereinander, es wird beispielsweise nicht über die Kindheit, das Elternhaus oder andere intime Details gesprochen. Ihr redet nicht über Ex-Partner:innen: Es könnte daran liegen, dass noch Gefühle bestehen. Aus Eigenschutz wird dieses Thema gemieden, so erfährst du nichts über die vergangene Beziehung deines/r Partner:in und kannst nur Vermutungen aufstellen. Zweisamkeit aus Angst vor dem Alleinsein: An guten Tagen hört ihr nichts voneinander, an schlechten Tagen sucht eine Partei die Nähe und Zweisamkeit. Die Trostpflaster-Beziehung eignet sich für die dunklen Tage nach der Trennung. An Tagen, an denen es eine Person allein mit sich aushält, herrscht Funkstille. Wenn ihr euch seht, habt ihr Sex: Eure Treffen finden schnell den Weg zwischen die Laken? Beim Sex können wir gut abschalten, quälende Gedanken beiseiteschieben und unser Bedürfnis nach Nähe und Intimität befriedigen. Und eine Trennung schmerzfrei überwinden. Ihr stellt euch nicht euren Freunden vor: Ihr lasst nicht nur das Thema der vergangenen Beziehungen aus, ihr macht auch einen großen Bogen um euren Freundeskreis. Es kann auch passieren, dass eine Partei der anderen ihre Freunde und Freundinnen vorstellen möchte, der oder die andere jedoch immer abwinkt und ein Treffen auf später vertröstet. In diesem Fall ist sich die Person vermutlich über die aktuelle Rebound Beziehung bewusst. Eine/r ist weiterhin auf der Suche nach einer Beziehung: Ein besonders schmerzliches Anzeichen, dass du dich in einer Rebound Beziehung befindest, ist das ständige Flirten mit anderen Personen. Menschen, die sich aktiv in eine Rebound Beziehung begeben haben, sind weiterhin auf der Suche nach einer besseren Partnerschaft. Sollte sich eine Person finden, hangeln sie sich so an die Spitze ihres Idealbildes einer Beziehung und brechen damit Herzen, wenn sie ihre Absichten nicht offen kommunizieren.

Wie lange hält eine Rebound Beziehung?

Eine Rebound Partnerschaft hat kein festes Ablaufdatum. Möglicherweise wird aus einer anfänglichen Rebound Beziehung wieder erwarten eine feste, innige und romantische Partnerschaft.

Auf der anderen Seite wird eine Rebound Beziehung in den meisten Fällen dafür genutzt, sich schnell in eine neue Partnerschaft zu stürzen, um so unangenehme Gefühle und Trauer, die mit einer Trennung einhergehen, zu unterdrücken. Emotional festigen Rebounder:innen die Beziehung zu ihren Partner:innen selten. Treffen sie auf eine Person, die dem Idealbild der Ex-Freundin oder des Ex-Freundes mehr entspricht, trennen sich Rebounder:innen schnell.

Unwissentlich in einer Rebound Beziehung: Das kannst du jetzt tun

Du hast das Gefühl, in einer Rebound Beziehung zu stecken? Sprich deine Bedenken bei deinem Partner oder deiner Partnerin an. Vielleicht gibt es andere Gründe, warum er oder sie dich nicht ihren/seinen Freund:innen vorstellt, nicht über Ex-Freund:innen redet oder momentan keine Zukunft mit dir plant. Ein klärendes Gespräch hilft dir sofort weiter und erspart dir Gedankenschleifen.

Ergibt sich aus einem Gespräch, dass dein/e Partner:in kürzlich eine Trennung hinter sich hat, ist nicht sofort alles verloren. Versuche, einen emotionalen Draht zu finden und sei bei der Verarbeitung an seiner/ihrer Seite, wenn du das möchtest. Es ist wichtig, dass du dich dabei wohlfühlst. Die Trauer über ein Beziehungsende kann auch gemeinsam überwunden werden. Geht eure Beziehung langsam an und erwarte nicht sofort die perfekte Beziehung. Aus einer innigen Freundschaft kann auch später noch eine harmonische Beziehung werden. Ihr scheint euch einander wichtig zu sein, sonst wärt ihr jetzt nicht dort, wo ihr seid.

Sollte die Beziehung allerdings zu unausgewogen sein, denke an erster Stelle an dich und ob dich diese Konstellation momentan glücklich macht. In den meisten Fällen ist es ratsam, das Beziehungsende erst einmal zu verarbeiten. Unterdrückte Gefühle kommen früher oder später mit doppelter Kraft zurück an die Oberfläche. Vielleicht ist eine Beziehung momentan nicht der richtige Weg.

Das sollten Rebounder:innen unbedingt wissen

Menschen, die sich in eine Rebound Beziehung begeben, sind nicht per se schlechte Menschen. Ganz im Gegenteil. Sie benötigen viel Liebe und möchten in dieser schwierigen Zeit nicht allein sein. Eine Rebound Beziehung erspart intensive psychische Leiden. Doch sei dir bewusst, dass du mit deiner/m Partner:in in einer Rebound Beziehung eine sehr unausgewogene Partnerschaft führst.

Deshalb lautet das oberste Gebot in Rebound Beziehungen: Sei ehrlich zu deinem/r neuen Partner:in. Sage, dass du vor Kurzem eine Beziehung beendet hast und kommuniziere, was du dir aus der neuen Partnerschaft erhoffst. Möchtest du zwanglosen Sex? Jemanden zum Reden, aber erst einmal keine klassische Beziehung? Offenheit verhindert Probleme, bevor sie entstehen. Deine/e Partner:in hat es verdient zu wissen, worauf du eigentlich aus bist.

Wer sich in der Trauerphase befindet, ist womöglich nicht in der Lage, eine/m neuen Partner:in das zu geben, was er/sie braucht. Mache keine falschen Versprechungen, wenn es beispielsweise um die Zukunft geht.

Statt Rebound Beziehung: Warum du deinen Trennungsschmerz zulassen solltest

Es klingt sehr verlockend, sich nach einer Trennung einer neuen Liebe zuzuwenden. Die neue Rebound Beziehung heilt im wahrsten Sinne des Wortes erst einmal alle Wunden, beziehungsweise lassen sie gar nicht erst entstehen. Doch wer mit seiner alten Beziehung noch nicht abgeschlossen hat, für den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin sogar noch Gefühle spürt, wird in der Rebound Beziehung nicht die Liebe geben können, die er nach dem Überwinden der Trennung zu geben hat.

Nicht nur der neue Partner oder die neue Partnerin verdient deine gesamte Aufmerksamkeit und ehrliche Gefühle, auch deine Seele sollte nach der Trennung heilen, bevor sie eine neue Beziehung zulässt. Lasse Emotionen zu, statt sie zu unterdrücken und schöpfe daraus neue Kraft. Sie helfen dir, die Schmerzen der Trennung zu verarbeiten.

Aus jeder Trennung können wir etwas für eine neue Beziehung lernen, auch wenn sich der Verlust der Liebe in den ersten Wochen und Monaten wie ein unüberwindbarer Schmerz anfühlt. Ist deine Beziehung ohne viel Kommunikation auseinander gebrochen, kann es hilfreich sein, einige Wochen nach der Trennung das Gespräch zu Ex-Partner oder zur Ex-Partnerin zu suchen, um mit etwas Abstand über den genauen Trennungsgrund zu sprechen. Aus einem solchen sachlichen Gespräch aus der Ich-Perspektive lernst du viel über dich, deine Selbstwahrnehmung und Schwächen. Eine neue Beziehung kann von einem erwachsenen Gespräch ohne Anschuldigungenund Vorwürfe profitieren.

Am Ende liegt es ganz bei dir, wie du eine vergangene Beziehung nutzt und auch aus einer Trennung etwas Positives gewinnst. Vielleicht hilft dir eine neue Beziehung über ein Beziehungsaus hinwegzukommen und die Vergangenheit hinter dir zu lassen. Vielleicht schiebst du die neue Partnersuche aber erst einmal auf die lange Bank, nutzt die aktuelle Situation, etwas über dich und dein Leben und die Liebe zu lernen und machst dich lieber bereit, in Zukunft eine ernsthafte Beziehung einzugehen, die frisch, neu und voller Potenzial ist.

Verwendete Quellen: