Im Nachhinein sehen wir oft so klar, wie ungesund die Beziehung war. Warum erkennen wir vorher nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen eindeutige Red Flags sind? Vier mögliche Gründe.

Begriffe wie toxisch oder Red Flags verwenden wir ja heute fast inflationär, wenn es um Beziehungen geht. Es gibt aber einige Punkte, vor denen Psycholog:innen tatsächlich warnen, wenn wir jemanden kennenlernen. Dazu gehören ungesunde Beziehungsdynamiken wie starke Eifersucht und Kontrollzwang, aggressives oder vermeidendes Konfliktverhalten oder das Gefühl, dass wir nicht wir selbst sein können.

Es kommt häufig vor, dass Familie und Freund:innen uns auf solche problematischen Dynamiken hinweisen, wir sie aber selbst gar nicht sehen (wollen). Woran liegt es, dass wir von außen – oder auch im Nachhinein, nachdem die Beziehung in die Brüche gegangen ist, – erkennen können, was schiefläuft, aber nicht, wenn wir selbst mittendrin stecken?

Darum ignorieren wir Red Flags in Beziehungen: 4 mögliche Gründe

1. Alles geht sehr schnell.

Jeder Mensch hat sein eigenes Wohlfühl-Tempo in einer neuen Beziehung. Einige brauchen Monate, bis sie sich für einen ersten Kuss bereit fühlen, andere möchten schon nach einigen Wochen am liebsten mit ihrem neuen Schatz zusammenleben. Wenn wir uns allerdings zu schnell in eine neue Beziehung hineinstürzen, gibt es ein Problem: Wenn wir frisch verliebt sind, können wir nicht klar denken. Hormonbedingt haben wir tatsächlich die sprichwörtliche rosarote Brille auf. Treffen wir nun in dieser irrationalen Phase große Entscheidungen, ziehen wir beispielsweise schnell zusammen, haben wir oft auch im späteren Verlauf das Gefühl, Red Flags nicht so viel Bedeutung beimessen zu können. Schließlich sind wir nun schon so weit gekommen ...

2. Wir sind zu gutgläubig.

Optimismus ist eine wichtige Eigenschaft. Aber in Beziehungen kann er uns auch zum Verhängnis werden. Denn wenn dein:e Partner:in problematische Verhaltensweisen an den Tag legt und beispielsweise im Streit unkontrolliert aggressiv wird, hilft es wenig, sich einzureden, dass "das schon irgendwann von alleine besser wird". Denn entweder sprecht ihr darüber und dein Gegenüber ist ernsthaft bereit, an sich und seinen Fehlern zu arbeiten – oder du musst irgendwann einsehen, dass die Beziehung dich auf Dauer unglücklich machen wird.

3. Wir vertrauen uns selbst nicht.

Mangelndes Selbstvertrauen ist ein weiterer möglicher Grund dafür, dass wir Red Flags in unserer Beziehung nicht wahrhaben wollen. Denn wenn du ungesunde Gedankenmuster hast wie "Bestimmt übertreibe ich, so schlimm ist es doch gar nicht" oder "Das habe ich sicher falsch verstanden", dann traust du deiner eigenen Wahrnehmung und Einschätzung vermutlich nicht genug. Irgendwie spürst du vielleicht, dass etwas nicht in Ordnung ist – aber du suchst den Fehler eher bei dir als dir einzugestehen, dass das Verhalten dein:es Partner:in nicht okay ist.

4. Wir haben Angst vor dem Alleinsein.

Red Flags als solche zu erkennen, endet nicht selten in einer Trennung. Und davor haben einige Menschen mehr Angst als davor, sich schlecht behandeln zu lassen. Getreu dem Motto: Eine dysfunktionale Beziehung ist besser als gar keine Beziehung. Diese Angst kann dazu führen, dass wir problematische Muster ignorieren, weil das Risiko, dass wir andernfalls allein und sogar einsam sind, uns größer scheint als "ein paar Konflikte".

Verwendete Quellen: psychcentral.com, psychologytoday.com