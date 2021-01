Männer sind zum Teil ziemlich rätselhafte Geschöpfe ... zumindest aus Sicht einiger Frauen. Bei "Reddit" haben zahlreiche Damen geteilt, welche Fragen ihnen in Bezug auf das andere Geschlecht am meisten Kopfzerbrechen bereiten.





Andere Menschen können schon sehr komisch sein. Gerade Leute, mit denen wir wenig gemeinsam haben, geben uns oft Rätsel auf, denn in sie fällt es uns deutlich schwerer hineinzuversetzen, als etwa in unsere gleichaltrige Freundin, die dasselbe Sternzeichen hat wie wir. Eine Personengruppe, die sich typischerweise von uns Frauen in einigen Punkten (wir wollen an dieser Stelle dazu nicht ins Detail gehen ...) unterscheidet, sind Männer – und so ist es nicht verwunderlich, dass die eine oder andere Verhaltensweise, die sie gerne mal an den Tag legen, bei einigen Damen auf Unverständnis trifft. Bei "Reddit" haben zahlreiche Userinnen geteilt, womit ihnen das andere Geschlecht am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Ob wir die Rätsel jedoch wirklich gelöst haben wollen, ist wiederum eine ganz andere Frage. Denn oft sind es ja gerade die Dinge, die wir nicht verstehen, die uns am meisten faszinieren ...

Frauen erzählen: Das werde ich an Männern wohl nie verstehen

1. Das männliche Flirtverhalten

"Wie spreche ich mit einem Mann, ohne dass er denkt, ich stehe auf ihn?"

"Würde es Männer wirklich nicht stören, wenn eine Frau, an der sie kein Interesse haben, weiter mit ihnen flirtet und sie angräbt??? Ich habe schon so viele Männer sagen hören, dass sie wünschten, Frauen würden so mit ihnen flirten/ sie ansprechen, wie sie es mit Frauen tun ..."

"Sicher hat das schon mal jemand gefragt und vielleicht hat sich das längst geklärt, aber ... wie kommt auch nur ein Mann auf die Idee, dass ein unerbetenes Foto von seinem Penis eine positive Reaktion hervorrufen könnte?"

2. Der Tunnelblick

"Wenn ich in einer Nachricht mehrere Fragen stelle, warum wird nur eine davon beantwortet?"

"Wie kann man eine Sache im Haushalt erledigen, ohne die anderen Dinge zu sehen, die noch zu tun sind? Im Ernst. Das ist wie ein Tunnelblick. Ich wünschte, ich könnte auch so die Augen verschließen, wenn mir ein To Do vor die Füße fällt."

"Wie könnt ihr in den Kühlschrank schauen, direkt auf den Ketchup gucken und mich dann fragen, ob wir keinen Ketchup mehr haben?"

3. Das Schweigen der Männer

"Denkt ihr wirklich an nichts ...?"

"Wieso ... sprecht ihr einfach nicht über Dinge, die euch beschäftigen. Ich meine, ich verstehe es, wenn man sich ablenken möchte, und akzeptiere das, aber ich kapier wirklich nicht, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht darüber reden, warum ihr dann nicht zulasst, dass ich das Thema wechsele, weil ihr mies drauf seid. Was soll ich denn bitte tun?? Ich schwöre, die Hälfte meiner männlichen Freunde benimmt sich so und ich bin immer total verwirrt."

4. Aus dem Alltag ...

"Im Ernst: Was zur Hölle wünscht ihr euch? Was soll man euch schenken? Ich kann nicht jedes Mal Schnapsgläser, BBQ Equipment und Socken kaufen."

"Warum leugnet man, auf der Couch eingeschlafen zu sein, wenn es offensichtlich ist, dass man auf der Couch schläft? Und weigert sich dann ins Bett zu gehen?"

"Warum dauert es 45 Minuten, ein großes Geschäft zu verrichten?"