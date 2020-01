Männer erzählen: Das wünsche ich mir von meiner Freundin am meisten

Nein, es ist natürlich nicht unsere Aufgabe, einem Partner in der Beziehung jeden Wunsch von den Augen abzulesen! Aber interessant wäre es trotzdem, zu erfahren, was sich Männer von ihrer Traumfrau so wünschen – besonders, da einige von ihnen den Mund leider nur sehr schwer aufkriegen.

Ein Glück, dass es "Reddit" gibt! Dort haben zahlreiche Männer in einem Thread das Eine geteilt, mit dem ihre Partnerin sie glücklicher in der Beziehung machen könnte. Tja, und sagen wir mal so: Manches davon würde nicht nur die Männer glücklicher machen ...

10 Wünsche von Männern in der Beziehung

1. Selbstliebe

"Meine Freundin sollte sich selbst mehr lieben. Sie steckt voller Unsicherheit und Selbstzweifel. Ich liebe sie und wünschte, sie könnte sich so sehen, wie ich sie sehe."

"Sie sollte sich so sehen, wie ich sie sehe. Ich finde sie unfassbar sexy. Sie findet das nicht."

"Ganz ehrlich, meine Partnerin sollte sich selbst mehr lieben. Sie muss nicht perfekt sein und ich wünschte, es wäre leichter für sie, das zu begreifen."

2. Freiraum

"Sie sollte mir mehr Zeit für mich lassen ... und es nicht persönlich nehmen!"

"Ich wünschte, sie wäre okay damit, dass ich Zeit für mich brauche und mich manchmal mit meinen Kumpels treffe (zum Beispiel zum Football gucken oder in einer Bar ...)"

3. Interesse und Anteilnahme

"Etwas, das meine Frau sehr gut macht, ist, mich regelmäßig zu fragen: 'Gibt es etwas, über das du reden möchtest?' Ich bin kein großer Redner, doch damit hilft sie mir, mich zu öffnen."

"Frag mich doch bitte wenigstens, wie es mir geht! Es tut weh, wenn du das nicht machst."

"Sie sollte einfach hin und wieder Interesse an etwas zeigen, das mich interessiert."

4. Körperkontakt

"Ich würde mir mehr Körperkontakt wünschen. Kurz meinen Arm streicheln, mich von hinten umarmen, während ich koche oder so ..."

5. Nachgeben

"Würde sie nur einmal sagen: 'Oh ja, das tut mir Leid, du hattest Recht!' Nur einmal ..."

6. Mehr Initiative

"Sie könnte ruhig mal ein paar Pläne schmieden. Irgendetwas anstoßen."

"Ich wünschte, sie würde mal ein Restaurant aussuchen."

"Sie sollte beim Sex eine aktivere Rolle spielen."

"Sie sollte wieder so Entscheidungen treffen, wie sie es tat, bevor sie mich kannte. Ich bin total dafür, wichtige Angelegenheiten miteinander zu besprechen, aber seit wir verheiratet sind, scheint es, als hätte sie all ihr Selbstvertrauen verloren."

7. Zeit für Entspannung

"Warum kann sie mich nicht mal ein Nickerchen machen lassen, ohne mir anschließend Schuldgefühle einzureden?"

"Sie sollte aufhören, sich darüber zu beschweren, wenn ich Hausarbeiten nicht erledige – ich habe einfach keine Zeit dafür."

8. Sparsamkeit

"Ich wünschte, sie würde sich an unser Budget halten ..."

"Sie sollte weniger Geld ausgeben."

9. Offenheit

"Es wäre so schön, wenn sie offen und ehrlich mit mir kommunizieren und klare Ansagen machen würde."

"Sie muss einfach nur über die wichtigen Dinge mit mir reden."

10. Nicht bohren

"Bitte, um Himmels Willen, frag mich nicht, woran ich gerade denke! Ich denke an gar nichts, mein Schatz!"

