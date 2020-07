7 Sätze, die reife Männer nicht in der Beziehung sagen

Woran du erkennst, dass du einen selbstbewussten, reifen Partner an deiner Seite hast? Also an diesen Sätzen schon mal nicht ...

Wünschen wir uns von unserem Partner nicht alle bloß eine gewisse Portion Reife und Selbstbewusstsein? Dass er mit seinen Gefühlen im Reinen ist und keine blöden Spielchen spielt? Ja ja, so jemanden würden wir sicher nicht so schnell wieder gehen lassen! Aber spätestens, wenn in unserer Beziehung einer von diesen Sätzen fällt, wissen wir: Das war wohl nichts ...

7 Sätze, die reife Männer in der Beziehung nicht sagen würden

1. "Das ist alles deine Schuld."

In eurer Beziehung läuft's gerade nicht so? Herzlichen Glückwunsch, starke Gemeinschaftsleistung! Ein reifer Mann würde nie die Schuld für irgendwelche Probleme in der Partnerschaft allein seiner Freundin in die Schuhe schieben. Reife, selbstbewusste Männer wissen, dass zu einer Krise immer zwei gehören – und dass sie sie auch nur gemeinsam bewältigen können, wenn beide Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.

2. "Darüber reden wir ein anderes Mal."

Reife Männer wissen, was sie wollen – und können es deshalb natürlich auch sagen! Zukunftspläne, Kinderwünsche, Karriereziele? In einer Partnerschaft mit selbstbewussten Männern sind solche Fragen geklärt.

3. "Lass mich, mir geht's gut ..."

Jungen weinen nicht? Mag sein, aber Männer manchmal schon – wenn sie selbstbewusst genug sind! Reife Männer nehmen ihre Gefühle wahr, ernst und stehen dazu. Insbesondere vor ihrer Partnerin würden sie ihre Emotionen niemals verbergen, denn sie wissen: Stark Sein bedeutet keineswegs, nichts zu fühlen.

4. "Wenn du meinst, dann ist das eben so."

Klein beigeben, um Ruhe zu haben? Nicht mit einem reifen Mann! Selbstbewusste Menschen weichen Konflikten und Konfrontationen nicht einfach aus, sondern klären sie – und tun sich, ihrer Partnerin und ihrer Beziehung damit einen großen Gefallen!

5. "Ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt."

Sich von der Partnerin nicht reinreden lassen – typisch für unsichere Männer! Doch ein selbstbewusster Mann schätzt und respektiert die Frau an seiner Seite und würde nie ihren Rat und ihre Unterstützung ausschlagen. Empfinden andere das als klein und unmännlich, ist das deren Problem, aber sicher nicht das eines reifen Mannes.

6. "Du bist mal wieder die totale Drama-Queen."

So wie sie ihre eigenen Gefühle ernst nehmen, respektieren selbstbewusste Männer natürlich auch die Empfindungen ihrer Partnerin. Sie reagiert auf eine scheinbare Kleinigkeit sehr emotional? Oder ist schon seit Tagen mies drauf? Dann steckt mit Sicherheit etwas dahinter! Und herauszufinden, was es ist, dafür fühlt sich ein reifer Mann in der Beziehung ebenso zuständig wie für körperliche Lustbefriedigung, einen ehrlichen Umgang miteinander, eine faire Aufgabenverteilung ... Eben alles, was zwei Leute so angeht, die ihr Leben miteinander teilen.

7. "Dafür kann ich nichts."

Starke Typen machen keine Fehler? Irrtum! Wer scheinbar nie dafür verantwortlich ist, wenn etwas schiefläuft, ist nicht stark, sondern lediglich zu schwach und zu unsicher, um Fehler zuzugeben und Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Selbstbewusste Männer sind dagegen nicht nur selbstkritisch und -reflektiert, sondern nehmen auch Kritik und Feedback immer an und ernst.