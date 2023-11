Untreue ist ein häufiger Trennungsgrund – vor allem, wenn sie häufiger geschieht. Ob es dazu kommen wird, können wir laut Psychotherapeutin Jourdan Travers an drei Merkmalen erkennen.

Fremdgehen stellt einen großen Vertrauensbruch dar, der für den:die Partner:in sehr verletzend sein kann. Dabei muss jede:r selbst entscheiden, wie mit solchen Fehltritten in der Beziehung umgegangen wird. Meist stellt sich die Frage: Verzeihe ich ihm:ihr oder trenne ich mich? Für diese Entscheidung ist von zentraler Bedeutung, was genau vorgefallen ist. Und ob davon ausgegangen werden muss, dass es nicht bei einem einmaligen Ausrutscher bleibt. Doch wie können wir das wissen? Die Therapeutin Jourdan Travers hat drei Merkmale identifiziert

1. Erlebnisse in der Vergangenheit

Verlief das Familienleben in der Kindheit nicht immer reibungslos, und kam es zu traumatischen Erlebnissen und/oder häufigen Verlusten, kann dies das Verhalten in einer Beziehung beeinflussen. So suchen Menschen, die Schlimmes durchlebt haben, häufiger Zuspruch von außen. Und das leider nicht nur in Form von positivem Feedback oder Komplimenten, sondern auch in Form von Affären. Das niedrige Selbstwertgefühl wird verbessert, weil man Bestätigung erhält.

Übrigens: Wer untreue Eltern hat, neigt auch selbst zum Fremdgehen in Beziehungen. Das hat eine Studie, die in "Personal Relationships" veröffentlicht wurde, vor einigen Jahren ergeben.

2. Bindungs- und Verlustangst

Ist dein:e Partner:in nicht gern allein, ist das Jourdan Travers zufolge ebenfalls ein potenzielles Anzeichen eines "Serien-Fremdgehers". Haben Menschen Angst vor dem Verlassenwerden und vor Einsamkeit, neigen sie einer 2021 in "Personality and Individual Differences" veröffentlichten Studie zufolge eher zum Fremdgehen. Ein Grund: Die untreuen Partner:innen fühlen sich durch die dritte Person, mit der sie betrügen, nicht so einsam. Du erkennst diese Eigenschaft daran, dass sich dein:e Partner:in in der Beziehung distanziert verhält und ungern über eigene Gefühle spricht – er:sie versucht, die Kontrolle über sich und seine Gefühle zu bewahren.

3. Impulsivität statt Reflexion

Das dritte typische Merkmal von "Serien-Fremdgeher:innen" ist Impulsivität. Sie sind schnell aufgeregt und handeln, ohne viel nachzudenken oder ihr Verhalten zu hinterfragen. Sie suchen immer wieder Aufregung und Adrenalinstöße – so wie man sie auch bei einer heimlichen Affäre erlebt. Auch hier ist es häufig der Fall, dass das Selbstwertgefühl nicht besonders ausgeprägt ist und nach Bestätigung gesucht wird. Eine Studie im "Journal of Research & Health" von 2018 bestätigte den Zusammenhang zwischen Impulsivität und Untreue.

