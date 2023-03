Was zeichnet den sicheren Bindungsstil aus?

von Janina Oehlbrecht Die sichere Bindung zählt zu den vier Bindungstypen. Woran erkennt man, ob man einen sicheren Bindungsstil hat und was sagt er über unser Verhalten in Beziehungen aus?

Warum sind manche Menschen in ihren Beziehungen sehr distanziert und ungebunden, während andere anhänglich sind und ständig Bestätigung brauchen? Der Bindungstheorie zufolge liegt das daran, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Bindungsstile haben.

Ihren Ursprung findet die Bindungsforschung in den 1960er Jahren. Begründet wurde sie von dem Psychoanalytiker John Bowlby. Wenige Jahre später erweiterte Mary Ainsworth die Erkenntnisse. Grundlegend beschreibt die Bindungstheorie, wie man sich im Laufe des Lebens in Beziehungen verhält. Nach dieser Theorie gibt es vier Arten von Bindungstypen:

Unsicher-vermeidende Bindung

Sichere Bindung

Unsicher-ambivalente Bindung

Desorganisierte Bindung

Hier erfährst du mehr über die Geschichte und Theorie der Bindungstypen. In diesem Artikel werden wir uns hingegen ausschließlich mit der sicheren Bindung beschäftigen.

Was ist eine sichere Bindung?

Die sichere Bindung gilt als das gesunde Ideal für Beziehungen. Die drei weiteren Bindungstypen werden als unsichere Bindungsstile bezeichnet. Personen mit einem sicheren Bindungsstil besitzen die Fähigkeit, sichere, liebevolle Beziehungen zu anderen aufzubauen. Sie sind in der Lage, anderen zu vertrauen, sie zu lieben und gleichzeitig Liebe und Vertrauen anzunehmen. Sicher gebundene Menschen haben keine Angst vor Intimität und geraten auch nicht in Panik, wenn ihre Partner:innen Zeit oder Abstand von ihnen brauchen. Sie sind in der Lage, sich auf andere zu verlassen, ohne völlig abhängig zu werden.

Sichere Bindung: Wie sie sich entwickelt

Kinder, die eine sichere Bindung haben, sind im Allgemeinen sichtlich aufgeregt, wenn ihre Bezugspersonen weggehen und freuen sich, wenn ihre Eltern zurückkommen. Wenn sie verängstigt sind, suchen diese Kinder Trost bei den Bezugspersonen. Eltern von sicher gebundenen Kindern neigen dazu, mehr mit ihren Kindern zu spielen. Außerdem reagieren diese Eltern schneller auf die Bedürfnisse ihrer Kinder und gehen im Allgemeinen mehr auf ihre Schützlinge ein als die Eltern von Kindern mit unsicherer Bindung. Studien haben ergeben, dass sicher gebundene Kinder in späteren Phasen der Kindheit einfühlsamer sind. Sie werden auch als weniger störungsanfällig, weniger aggressiv und reifer beschrieben als Kinder mit ambivalenten oder vermeidenden Bindungsstilen.

Anzeichen: Woran erkennt man eine sichere Bindung?

Bei Kindern erkennt man eine sichere Bindung an den folgenden Merkmalen:

Kann sich gut von den Eltern trennen

Sucht Trost bei den Eltern, wenn es Angst hat

Begrüßt die Rückkehr der Eltern mit positiven Gefühlen

Zieht die Eltern Fremden vor

Bei Erwachsenen erkennt man eine sichere Bindung mithilfe dieser Anzeichen:

Die Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu regulieren

Leichtes Vertrauen in andere

Effektive Kommunikationsfähigkeiten

Die Fähigkeit, emotionale Unterstützung zu suchen

Wohlbefinden beim Alleinsein

Wohlbefinden in engen Beziehungen

Fähigkeit zur Selbstreflexion in Partnerschaften

Fähigkeit, Konflikte konstruktiv zu bewältigen

Hohes Selbstwertgefühl

Die Fähigkeit, emotional verfügbar zu sein

Wie äußert sich die sichere Bindung in Liebesbeziehungen?

Als Erwachsene neigen sicher gebundene Menschen zu vertrauensvollen, langfristigen Beziehungen. Weitere wichtige Merkmale sicher gebundener Menschen sind ein hohes Selbstwertgefühl, Freude an intimen Beziehungen, die Suche nach sozialer Unterstützung und die Fähigkeit, Gefühle mit anderen Menschen zu teilen. In einer Studie fanden Forschende heraus, dass Frauen mit einem sicheren Bindungsstil ihre romantischen Beziehungen im Erwachsenenalter positiver bewerteten als Frauen mit einem unsicheren Bindungsstil.

Ist die sichere Bindung der einzige gesunde Bindungsstil?

Menschen mit einem sicheren Bindungsstil neigen dazu, sich in Beziehungen gut zurechtzufinden. Sie sind im Allgemeinen positiv, vertrauensvoll und liebevoll zu ihren Partner:innen. Das bedeutet natürlich trotzdem nicht, dass in diesen Beziehungen immer alles gut läuft. Auch hier wird es hin und wieder zu Streitgesprächen kommen. Allerdings vertrauen sicher gebundene Menschen auf die guten Absichten ihrer Partner:innen und Eifersucht ist für sie selten ein Thema. Daher kann auf Augenhöhe und konstruktiv miteinander kommuniziert werden.

Sicher gebundene Menschen haben das Gefühl, dass sie der Liebe würdig sind und brauchen keine Bestätigung von außen. In der Tat wird der sichere Bindungsstil als der gesündeste eingeordnet. Dies bedeutet aber nicht, dass alle unsicheren Bindungsstile automatisch schlecht sind oder im Drama enden müssen. Am Ende geht es darum, was uns persönlich glücklich macht. Und das kann individuell sein.

