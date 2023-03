Was Frauen ab 50 in einer Beziehung am wichtigsten ist

Die Frau der Generation 50+ hat ganz genaue Vorstellungen davon, was sie sich von einer Beziehung wünscht.

Mit dem Alter ändern sich die Bedürfnisse – wenn wir unser Kindheits-Ich mit dem Teenager- und dem Erwachsenen-Ich vergleichen, dann trifft das sicherlich auf viele Punkte zu. Aber gilt das auch für Beziehungen? Was wünschen sich Frauen ab 50 denn von ihren Partner:innen?

Klar ist, dass sich die Prioritäten verschieben: Was für viele von uns mit Anfang 20 noch "aufregend" und "neu" war, ist mit zunehmendem Alter nur noch anstrengend (man denke nur an "Bad Boys" und ihr toxisches Verhalten). Verschiedene Dating-Plattformen haben sich einmal angeschaut, was die Frauen wirklich in einer Beziehung wollen – womöglich dürfte die ein oder andere Antwort überraschen.

Ehrlichkeit steht bei Frauen verschiedenen Alters ganz oben auf der Liste

Die Dating-Plattform Zoosk hat sich laut eigenen Angaben über zwei Millionen Profile und mehr als 230 Millionen Nachrichten angeschaut, um herauszufinden, was Frauen und Männer in ihren jeweiligen Partner:innen suchen und inwiefern sich ihre Ansprüche und Ideale in den 30ern, 40ern und 50ern verändern. Bei den untersuchten Männern verschob sich der Fokus über die Jahrzehnte stärker auf die Liebe und Romantik – und bei den Frauen?

Unabhängig vom Alter wünschen sich alle Altersklassen von ihrem:ihrer Partner:in Ehrlichkeit. Kaum überraschend ist sicherlich für die meisten die Tatsache, dass Ehrlichkeit einer Beziehung nur guttut. Studien zeigen jedoch nicht nur der Beziehung, auch die eigene Gesundheit freut sich über eine ehrliche Haut. Doch während sich die Frauen verschiedenen Alters über diese Eigenschaft einig sind, gibt es doch große Unterschiede bei den Ansprüchen, die hintenanstehen.

Frauen der Generation 50+ suchen Spaß, Humor und Freundlichkeit in dem:der Partner:in. Weiterhin wünschen sich sowohl Frauen ab 40 als auch ab 50 laut den Untersuchungsergebnissen einen "Gentleman", also einen Menschen, der rücksichts- und respektvoll mit ihnen umgeht.

Frauen der Generation 50+ wissen, wer sie sind – und wen sie an ihrer Seite wollen

Entgegen den Narrativen von Hollywood-Produktionen wie "And Just Like That", in denen Frauen über 50 offenbar keinen Sex mehr haben, spielt der Liebesakt bei den Frauen jener Generation im echten Leben sehr wohl noch eine große Rolle, wie eine Umfrage von AARP herausgefunden hat. Demnach geht die Hälfte der befragten Singles im Alter zwischen 40 und 69 noch regelmäßig sexuellen Aktivitäten wie Küssen (54 Prozent), Sex (37 Prozent) und Selbstbefriedigung (39 Prozent) nach.

Frauen über 50 sind "im Reinen mit sich und ihrem Körper, sie wissen, was ihnen gefällt und haben keine Scheu davor, danach zu fragen" heißt es auf der Single-Plattform "Silver Singles". Sie sind unabhängig, haben sich ein eigenes Leben aufgebaut, mit eigenen Interessen, Hobbys, Freund:innen, einer Karriere – "und diese Dinge will sie nicht mit einem:einer Partner:in ersetzen. Dieser Mensch soll vielmehr ihr wundervolles Leben komplimentieren", heißt es auf der Plattform weiter.

Kurzum: Single-Frauen über 50 wissen ganz genau, was und wen sie wollen. Sie kennen sich und ihre Bedürfnisse und wissen dafür einzustehen. Am Ende aller Tage suchen sie aber genau die Art von Mensch in ihrem Leben, den wir uns doch alle wünschen: Ehrlich, loyal, witzig und rücksichtsvoll.

