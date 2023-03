Oft sind es die kleinen, alltäglichen Dinge, die eine Beziehung wirklich stark machen. Wenn ihr hinter diese Dinge einen Haken setzen könnt, seid ihr eng miteinander verbunden.

Nur weil ihr keine Traumhochzeit feiert, oft unterschiedlicher Meinung seid und keinen Tanzwettbewerb zusammen gewinnt, heißt das nicht, dass ihr nicht gut zusammenpasst. Tatsächlich sind es eher Kleinigkeiten, die essenziell für eine starke Partnerschaft sind. Alltägliche Dinge wie diese:

1. Du denkst an deine:n Liebste:n, wenn er:sie nicht bei dir ist

New Yorker Forscher haben bei einer Befragung herausgefunden: Je mehr man an den anderen Partner denkt, wenn er nicht da ist, desto mehr Liebe empfindet man für ihn. Klingt irgendwie logisch, oder?

2. Ihr habt einen ähnlichen Humor

Gemeinsam zu lachen, schüttet Glückshormone aus und stärkt die Bindung zueinander. Vor allem, wenn man "Insider"-Gags hat, die sonst niemand versteht.

3. Ihr habt Routinen

Ob das gemeinsame Zähneputzen, das Gute-Nacht-Kuscheln oder das Sonntagsfrühstück: Rituale bringen Stabilität in die Beziehung. Ganz nach dem Motto: Darauf kann ich mich verlassen!

4. Ihr freut euch füreinander

Dein:e Freund:in ist befördert worden. Reagierst du enthusiastisch und freust dich mit, ist das ein Zeichen von Zusammenhalt. Vor allem, wenn du interessiert Fragen stellst, anstatt schnell damit anzufangen, von dir selbst zu erzählen. Wissenschaftlich bewiesen!

5. Ihr probiert gemeinsam neue Dinge aus

Klettern, Tanzen, Singen ... in einem kalifornischen Experiment fanden die Forscher heraus, dass die Paare am zufriedensten sind, die wöchentlich eine gemeinsame, für sie neue Aktivität ausüben. Also, worauf wartet ihr noch?

6. Ihr bringt kleine Opfer

Ihr geht zum Beispiel in einen Film, den ihr eigentlich nicht sehen wollt? Das zeigt, dass ihr euch wirklich am Herzen liegt. Für die:den Partner:in über seinen Schatten zu springen, gehört in einer starken Beziehung nun mal dazu. Einfach, um sich gegenseitig Glück zu schenken.