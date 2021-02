Are you the one?

Are you the one? Das kennzeichnet laut Studie ein Perfect Match

Gemeinsamkeiten? Guter Sex? Attraktivität? Parship hat rund 1.000 Menschen gefragt, was für sie ein Perfect Match ausmacht. Bist du damit d'accord?

Wer anspruchsvolle TV-Unterhaltung zu schätzen weiß, kennt sicherlich die von RTL adaptierte US-amerikanische MTV-Show "Are You The One". Für das Format werden in der Regel 20 Singles ausgesucht, die mehrere Wochen im selben Haus verbringen dürfen, um in dieser Zeit eine Aufgabe zu lösen: Herausfinden, wer zu wem am besten passt, also Perfect Matches zu identifizieren. Diese wurden vor dem Einzug von Psycholog*innen – natürlich aufgrund von hochwissenschaftlichen Analysen und Methoden – festgelegt (vermutlich achten sie dabei auf Dinge wie Gemeinsamkeiten, Wertevorstellungen, Ansprüche an Liebe und Beziehung u. Ä.).

*Nur mal kurz am Rande*: Tatsächlich waren die Kandidat*innen in der Geschichte von Are You The One beim Lösen dieser Aufgabe erstaunlich erfolgreich. Seit 2014 wurden acht Staffeln der Show für MTV gedreht, nur in einer davon scheiterten die Kandidat*innen und hatten nach zehn "Matching Nights" nicht ihr Perfect Match gefunden. Statistisch gesehen bräuchte eine Gruppe von 20 Personen (ohne geniale Strateg*innen oder Mathegenies) nach den Regeln von Are You The One im Schnitt jedoch 37 Versuche, um eine vorab festgelegte Zuordnung richtig hinzubekommen – wenn sie keine Gefühle hätten, die ganz offensichtlich der Mathematik einen Strich durch die Rechnung machen ... Aber zurück zum eigentlichen Thema!

1.000 Singles befragt

Im Rahmen einer Parship-Studie hat man 1.000 Singles dazu befragt, welche Kriterien für sie persönlich ein Perfect Match ausmachen. Also im Prinzip: Worauf würdet ihr achten, wenn ihr Kandidat*in bei Are You The One wäret? Die mehrheitliche Antwort lässt auf eine große emotionale Weisheit der Befragten schließen: 44 Prozent finden am wichtigsten, dass sie sich nicht verstellen müssen. Womöglich wissen sie schon aus eigener Erfahrung: Sich verstellen – das geht nicht lange gut. Indes erscheint vor laufender Kamera zu ergründen, ob man sich jemandem authentisch zeigen kann oder nicht, eine extra schwere Challenge ... aber wir schweifen schon wieder ab.

Als ebenfalls sehr wichtig wählten mehr als 40 Prozent der Befragten Verlässlichkeit aus: Sie erwarten von ihrem Perfect Match, dass sie immer auf diesen Menschen zählen können. Während die jüngere Zielgruppe (bis 29) mit 42 Prozent Zustimmung auch noch Humor als ein entscheidendes Kriterium angab, schrieben die Befragten ab 50 gemeinsamen Werten und innigem Vertrauen eine große Bedeutung zu.

Sexuelle Harmonie, die wie Are-You-The-One-Fans wissen auch in der Show gerne ausgetestet wird, stuften insgesamt 34 Prozent der Befragten als ausschlaggebend ein – allerdings nur 21 Prozent der befragten Frauen. Auffallend wenig Personen dieser Stichprobe (unter 10 Prozent) legten Wert darauf, dass ihr*e Traumpartner*in das Beste von ihnen zum Vorschein bringe oder etwas nur ihnen zuliebe tue, obwohl sie*er keine Lust darauf habe.

Wie gut funktioniert der Match-Making-Process aus Are You The One?

Für alle, die damit hadern, dass sie sich allein auf ihr Gefühl und beispielsweise die "muss ich mich für diese Person verstellen?"-Frage verlassen müssen, statt ihr Perfect Match in einer TV-Show suchen zu dürfen: Tröstet euch! Aus der ersten Staffel von RTL ist nur ein Paar, das von den Match-Makern auserkoren wurde, nach der Produktion zusammengeblieben (Kevin und Kathi). Auch in der der US-Variante ist die Erfolgsquote nicht gerade hoch: Nach acht Staffeln und damit rund 80 Paaren ist nur von etwa einer Handvoll bekannt, dass sie heute noch zusammen sind beziehungsweise daten. Allein Ethan und Amber aus Season 1 haben es geschafft: Die beiden sind aktuell verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Und mit Sicherheit liegt das mindestens mit daran, dass sie sich voreinander nicht verstellen müssen.

Verwendete Quellen: TVinsider, Intouchweekly, Instagram, Zeitjung