Gibt es ihn, den einen Indikator, der schon zu Beginn verrät, ob und wie lange eine Partnerschaft hält? Ein Forschungsteam aus Deutschland und Kanada will ihn gefunden haben. Das sind die spannenden Studienergebnisse.

Frisch verliebt zu sein, ist sicher eines der schönsten Gefühle überhaupt. Zu Beginn einer Beziehung hat alles noch diese besondere Magie, wir sehen nur uns und unsere:n neue:n Partner:in und können uns absolut nicht vorstellen, dass das irgendwann mal endet. Im Laufe einer Partnerschaft setzen wir diese rosarote Brille ab und merken: Unser Schatz hat auch Fehler und Macken. Frechheit!

Im Idealfall bauen wir nach dieser ersten Verliebtheit eine tiefere Bindung zueinander auf und führen eine lange, erfüllende Beziehung. Aber lässt sich vielleicht schon ganz zu Anfang erkennen, ob ein Paar lange glücklich miteinander bleibt? Dieser Frage hat sich ein Forschungsteam gewidmet – und eine überraschende Antwort gefunden.

Langzeitstudie über Beziehungen gibt Aufschluss über Trennungsrisiko

Ein Team aus Psycholog:innen der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der University of Alberta in Kanada hat für ihre Langzeitstudie "pairfam" insgesamt 2.000 Paare sieben Jahre lang begleitet und sie regelmäßig befragt. So haben die Forschenden etwa ermittelt, wie zufrieden die Paare mit ihrer Beziehung sind, indem diese bewerten sollten, wie sehr ihr:e Partner:in ihre Bedürfnisse befriedigt. 16 Prozent der teilnehmenden Paare haben sich Verlauf der Studie getrennt.

Das spannende Ergebnis: "Prognosen über die Langlebigkeit einer Beziehung sind durchaus möglich", fasst Dr. Christine Finn von der Universität Jena ihre Entdeckungen zusammen. "Bereits zu Beginn einer Beziehung lassen sich Prädiktoren – also gewisse Vorhersagevariablen – finden, die Informationen darüber liefern, ob die Beziehung lange hält oder nicht."

Die Psychologin beschreibt zwei wesentliche wissenschaftliche Modelle, die den Verlauf von Beziehungen darstellt: Das eine Modell geht davon aus, dass alle Paare zu Beginn etwa gleich glücklich sind. Trennen sich zwei Menschen, liegt es demnach an einem Problem, das im Laufe der Zeit entstanden ist. Das zweite Modell beruht auf der Theorie, dass frisch verliebte Menschen schon unterschiedlich glücklich in eine Partnerschaft starten. Wer weniger happy startet, der:die hat also auch schlechtere Chancen, dass die Beziehung hält – eine Trennung wird wahrscheinlicher.

Lässt sich bereits zu Beginn vorhersagen, ob eine Beziehung lange hält?

Laut den Ergebnissen der Studie trifft offenbar eine Mischung aus beiden Modellen zu. "Auch wir können ein unterschiedliches Ausgangsniveau bestätigen", erklärt Dr. Christine Finn. "Zusätzlich nimmt bei beiden Gruppen das Glücklichsein ab – bei denen, die sich später trennen, passiert das allerdings deutlich rapider." Das bedeutet also: Wer unglücklich startet, wird noch unglücklicher.

Wie harmonisch eine Paarbeziehung zu Beginn ist, kann also durchaus Aufschluss über den weiteren Verlauf geben. Und generell gelte laut Dr. Finn: Wer ähnliche Bedürfnisse habe, etwa nach Nähe, aber auch weiterhin seine:ihre eigenen Interessen verfolge, der hat die besten Chancen auf eine lange, glückliche Beziehung. Und natürlich ist nicht jede Partnerschaft, die – aus welchen Gründen auch immer – ein wenig holprig startet, deshalb zum Scheitern verurteilt. Wir haben unsere Beziehungszufriedenheit letztlich zu jedem Zeitpunkt selbst in der Hand.

Verwendete Quellen: uni-jena.de, pairfam.de