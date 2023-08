Wir alle sind auf der Suche nach Liebe. Wenn es aber nicht ganz passt in der Beziehung, kann es besser sein, erst einmal alleine durchs Leben zu gehen. Diese Warnsignale sprechen dafür.

Hast du auch schon mal den Satz gehört: Wenn die Beziehung die richtige für dich ist, spürst du es einfach? Viel wichtiger ist eigentlich das Gegenteil: Wenn eine Partner:innenschaft dich nicht zufriedenstellt, dann weißt du es intuitiv – vielleicht möchtest du es nur nicht wahrhaben. Dabei gibt es relativ eindeutige Anzeichen, die dir zu verstehen geben, dass deine Beziehung nicht richtig für dich ist und dass du dich nicht damit zufriedengeben solltest.

Diese Warnsignale deuten darauf hin, dass du dich mit weniger zufriedengibst, als du solltest

1. Du und dein:e Partner:in wollt nicht dasselbe

Es gibt unendlich viele verschiedene Beziehungsmodelle – dazu gehören eine Paarbeziehung mit Kindern, eine Beziehung zu zweit, eine Partner:innenschaft mit getrennten Haushalten, eine polyamore Beziehung mit mehr als zwei Personen. Keine Option ist besser oder schlechter als die andere. Das einzig Wichtige ist, dass du und dein:e Partner:in(nen) euch einig seid und ähnliche Bedürfnisse innerhalb der Beziehung habt.

Das meint natürlich einmal das übergeordnete Beziehungs- und Lebensmodell, aber auch beispielsweise das Bedürfnis nach Nähe und gemeinsamer Zeit. Wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Was ist euch wichtig? In diesen groben Punkten solltet ihr ähnliche Vorstellungen haben, damit die Beziehung langfristig eine Chance hat. Wenn du eigentlich weißt, dass ihr unterschiedliche Lebenspläne habt, du aber die Beziehung lieber weiterführst, als alleine zu sein, sollte dir das ein Warnsignal sein.

2. Du kannst nicht du selbst sein

Wir wollen um unserer selbst willen geliebt werden – mit all unseren guten, aber auch den schlechten Eigenschaften. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich vor deinem:deiner Partner:in verstellen musst und bestimmte Anteile deiner Persönlichkeit oder Meinungen verstecken musst, um akzeptiert zu werden, dann ist das kein gutes Zeichen. Konflikte gehören zu einer Beziehung, und natürlich sind wir auch mal von unserem Schatz genervt – oder er von uns. Aber wenn wir grundsätzlich menschlich nicht zusammenpassen und eine Seite nicht wirklich sie selbst sein kann, ist etwas in Schieflage geraten.

3. Du gehst mit der Beziehung etwas aus dem Weg

Im Idealfall sind wir mit einer Person zusammen, weil wir glauben, dass sie der:die bestmögliche Partner:in für uns ist und unser Leben besser macht. In Wahrheit spielen aber häufig auch andere Gründe eine Rolle bei der Partner:innenwahl und in der grundsätzlichen Entscheidung für eine Beziehung. Viele Menschen haben Angst vor dem Alleinsein und lassen sich lieber auf eine mittelmäßige Partner:innenschaft ein, als solo durchs Leben zu gehen. Oder sie wurden stark verletzt oder haben ein anderes Trauma erlitten – und weil sie die negativen Emotionen nicht fühlen wollen, laufen sie vor ihnen weg und stürzen sich direkt in eine Beziehung.

Solche Konstellationen führen leider häufig dazu, dass wir uns auf Partner:innen einlassen, die nicht wirklich zu uns passen. Vielleicht ertappst du dich auch selbst dabei, dass deine Beziehung vor allem deswegen besteht, weil du Angst vor der Alternative hast. Das kann ein eindeutiges Warnsignal dafür sein, dass du nicht mit einer Person zusammen bist, die wirklich gut für dich ist.

Achtung: Die perfekte Beziehung gibt es nicht

Das heißt natürlich nicht, dass jede Partner:innenschaft, in der nicht alles zu 100 Prozent perfekt ist, falsch ist. Es gibt immer Aspekte an unserem:unserer Partner:in, die wir nicht mögen, und Themen, die Konfliktpotenzial bergen. Aber in der Basis solltet ihr zusammenpassen und ähnliche oder zumindest kompatible Werte und Bedürfnisse haben. Und wenn du ehrlich mit dir selbst bist, weißt du vermutlich auch tief in deinem Inneren, ob das in deiner Beziehung der Fall ist.

Verwendete Quellen: gedankenwelt.de, yourtango.com, psychologytoday.com