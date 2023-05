Toxische Beziehung 3 subtile Zeichen, dass deine Partnerschaft dich verletzt

Eigentlich scheint doch alles gut in der Beziehung zu laufen – und doch hast du ständig ein schlechtes Gefühl? Oft sind es gerade unauffällige Signale die zeigen können, wenn eine Partnerschaft für eine Seite belastend wird.

Die meisten von uns haben bei "Toxischer Beziehung" vermutlich schnell ein klares Bild vor Augen: Ein selbstgefälliger, narzisstischer Mensch, der keine Gelegenheit ausnutzt, Partnerin oder Partner bei jeder Gelegenheit niederzumachen, bloßzustellen und zu demütigen. Doch die Realität sieht oft anders aus als gedacht: Wären die Dinge immer so offensichtlich, wie sie scheinen, wäre es für Betroffene nicht so schwierig, ihre Situation mit klaren Augen zu sehen – und sich aus Beziehungen zu lösen, die ihnen viel Schmerz bereiten.

Toxische Beziehung: Leider nicht immer offensichtlich

Doch das ist leider fast nie so einfach, wie es Außenstehende sich vorstellen: Toxische Beziehungen funktionieren über Manipulation und ungleiche Machtverhältnisse, bei denen ein Partner die Abhängigkeit gar nicht bemerkt, in der er sich befindet. Im schlimmsten Fall verbringen diese Menschen dann ihr restliches Leben in einer Beziehung, die ihnen täglich aufs Neue Schmerz verursacht und sind doch überzeugt, dass eigentlich alles gut läuft – und falls nicht, muss es bestimmt ihre eigene Schuld sein.

Kleine Gesten, die Bände sprechen

Daher lohnt es sich, bei einem schlechten Gefühl auf vermeintliche Kleinigkeiten zu gucken, die doch viel über den Zustand einer Liebe sagen können. Denn gerade die kleinen Dinge sind oft nur ein Symptom von mangelndem Respekt, fehlendem Vertrauen oder gezielt eingesetzter Gleichgültigkeit, mit der das Selbstwertgefühl des Partners zerstört werden soll. Immerhin sind für geübte Manipulatoren gerade die "Kleinigkeiten", deretwegen man "sich mal nicht so anstellen soll", sehr nützliche Werkzeuge. Im Video seht ihr drei subtile Gesten, die Ausdruck einer toxischen Beziehung sein können – und zumindest ein Impuls sein sollten, mit Partnerin oder Partner mal ein offenes Gespräch zu führen.

Verwendete Quelle: Psychology Today